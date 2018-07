Revelaciones en las escenas post-créditos de Ant Man and The Wasp [VIDEO]

Luego de el gran impacto que provocó la última película de los Vengadores, los fanáticos querían descubrir en "Ant Man and The Wasp" la ausencia y conexiones que existen entre ambas cintas. Si quieres descubrir qué detalles pasaron desapercibidos sobre las escenas post-crédito, continúa leyendo este artículo.

La nuevo película de Marvel Studios no fue una de las más esperadas, pero si la que más curiosidad ha provocado entre los fans ya que ha resuelto importantes interrogantes, como por ejemplo: ¿por qué no apareció Ant Man? o ¿quiénes desaparecen por el poder de Thanos?.

Los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) eran los más interesados en descubrir si el nuevo film de Scott Lang mostraría alguna pista o conexión sobre Avengers: Infinity War y, fue así reveló importantes datos.

En "Ant Man and The Wasp" hubo dos escenas post-créditos de las cuales la primera fue tomada con más seriedad a comparación de la segunda que, fue una especie de escena graciosa, aunque no sería lo que todos pensaban.

En el primer adelanto se puede ver a Scott Lang viajar al reino cuántico, mientras es supervisado por Hank Pym, Janet Van Dyne y Hope Van Dyne. Cuando todo parecía ser un proceso de rutina la familia de Pym se desvanece como parte del proceso de desaparición a la mitad de los habitantes de la Tierra por Thanos.

Esta escena provocó gran impacto en los fanáticos de la UCM debido a que no esperaban que sucediera de esta manera, la gran mayoría creía que desaparecería solo uno o dos personajes, pero no Hank, Janet y Hope. Por lo que muchos se han preguntado, ¿cómo hará Ant Man para salir del Reino Cuántico sin ayuda de Pym?

El segundo post-crédito consiste en ver a la hormiga que sigue los patrones de Scott Lang tocar la bateria. Esta escena también provocó cierta reacción negativa entre el público debido a que esperaban ver algo relacionado a Capitana Marvel o Thanos.

Sin embargo, se ha deslizado la posibilidad de que esta hormiga sea pieza importante en el rescate de Scott Lang debido a que este ha desaparecido junto a sus amigos y nadie sabría sobre su paradero. ¿Qué sucederá?

TAQUILLA

"Ant Man and The Wasp" ha conquistado la taquilla este último fin de semana, no de la misma manera que Avengers Infinity War o Black Panther, pero si se ubica entre las cintas más vistas tras su estreno de Marvel Studios.