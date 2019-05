Letras cortas: negocios y empresa

Paralelo a los estudios universitarios es necesario leer libros que estén relacionados con lo que se estudia. Es el el caso de las carreras de administración, marketing y negocios, para las cuales diversos autores han generado distintos textos, recomendables para las carreras mencionadas, a fin de que cuando aterricen sus conocimientos en alguna empresa, esta sea exitosa. A continuación le mencionamos algunos títulos y autores.

Este no es un libro de Marketing - Fernando Zelada

Este no es un libro de marketing porque en América Latina son pocas las empresas que lo aplican correctamente y en los anaqueles de las universidades, el 99% de los libros de “marketing” en realidad son de publicidad o comunicación.

Este no es un libro de marketing porque en buena cuenta es un compendio del anti-marketing , de malas prácticas que se camuflan bajo campañas y hasta ganan premios de publicidad y ventas, bajo el aplauso de una sociedad empresarial y profesional donde rige el paradigma: “Que hablen mal pero que hablen”.

La comunicación eficaz - Lair Ribeiro

En términos de comunicación, cuando el mensaje no produce un resultado, cuando no hay respuesta, puede afirmarse que se despilfarra energía. ¿Cuánto dinero se pierde en una empresa cuando una orden no ha sido bien interpretada? ¿Cuántos malentendidos se crean cuando lo que los demás perciben no coincide con lo que uno expresa? ¿Cuántos problemas genera la incapacidad de decir lo que uno siente, piensa o sabe? En estos tiempos resulta ya imprescindible saber comunicarse.

Aprender a hacerlo no es difícil; tampoco sencillo. Este libro te proporciona las claves para que tu comunicación con los demás mejore de una manera espectacular.

Estrategias de comunicación en redes - Nicolás Ojeda / Grandio Pérez

Las redes sociales se han convertido en un deseado escenario para la difusión de contenidos promocionales, institucionales y comerciales.

Una marca tiene la capacidad de contactar con millones de usuarios, pero también muchos usuarios quieren y pueden contactar con miles de marcas a través de diferentes redes sociales.

Es una obra de gran interés para estudiantes y profesionales de la comunicación y el marketing que deseen conocer cómo funciona la gestión de la comunicación estratégica en redes sociales.