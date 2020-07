Día del Maestro: Roshi, Jiraiya e Izumi, grandes figuras que guiaron a los protagonistas

El Día del Maestro es una de las fechas más memorables y celebradas para todas aquellas figuras que entregan en cada momento su esfuerzo para guiar a sus alumnos en el camino correcto.

Por su ardua labor y entrega, la industria del cine y la televisión han honrado su imagen en diferentes programas. El anime no se ha quedado de lado.

Personajes como Muten Roshi de Dragon Ball, Jiraiya de Naruto o Izumi Curtis de Fullmetal Alchemist, se han ganado su título por su memorable papel. En esta nota, recordamos quiénes son los ‘senseis’ más recordados y queridos de la animación japonesa.

Silver Rayleigh – One Piece

Se volvió el mentor y maestro de Luffy durante dos largo años, ganándose luego el corazón de los fans por su divertida personalidad. Por otro lado, formó un gran vínculo con los Straw Hat Pirates en One Piece.

Silver Rayleigh. Créditos: Toei Animation

Jiraiya – Naruto

El maestro Jiraiya entrenó a Naruto desde su época de adolescente, por lo es considerado el padre que nunca tuvo, además de guiarlo con algunos consejos y lecciones para encarar los problemas que tenía por delante.

Jiraiya. Créditos: Estudio Pierrot

Roshi – Dragon Ball

Sin lugar a dudas, uno de los más recordados de Dragon Ball y quién entrenó a Goku y Krilin cuando eran pequeños, enseñándoles diferentes técnicas de pelea como el Kame Hame Ha. A pesar de su naturaleza pícara, el personaje se ganó el respeto de sus discípulos.

Maestro Roshi. Créditos: Toei Animation

Izumi Curtis – Full Metal Alchemist

Las mujeres no se quedan atrás, ya que Izumi demostró no solo una gran fuerza, sino el talento necesario para que se le considere una gran alquimista, por lo que Edward y Alphonse le agradecieron a lo largo de todo el anime.

Izumi Curtis. Créditos: Estudio Bones

All Might – My Hero Academia

Con el nombre de Toshinori Yagi, el personaje sirvió de inspiración y guía para todos sus estudiantes, principalmente para Deku, quien se basa en sus palabras de perseverancia para seguir adelante.