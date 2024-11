El regreso de Bentancur y la sorpresa de un juvenil en nómina de Bielsa

El regreso de Rodrigo Bentancur y la incorporación del juvenil Juan Rodríguez marcan la nómina del entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, para la última doble fecha del año por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Norteamérica-2026, revelada el martes.

Bielsa convocó a 24 jugadores para enfrentar a Colombia, el viernes 15 en Montevideo, y a Brasil, el martes 19 en Salvador de Bahia, informó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Bentancur, mediocampista del Tottenham de Inglaterra, volverá a vestir la Celeste tras cumplir cuatro partidos de suspensión impuesta por la Conmebol por una pelea con hinchas en las tribunas en el duelo contra Colombia en las semifinales de la pasada Copa América.

De 19 años, Rodríguez, defensa del uruguayo Boston River, ingresa por primera vez al elenco de Bielsa tras ser citado en mayo para la llamada "selección del medio local", creada para foguear a futbolistas que compiten en torneos en Uruguay, en la que jugó un amistoso contra Costa Rica.

Otra de las caras nuevas en la convocatoria de Bielsa es Rodrigo Aguirre, delantero del América de México con trayectoria en las categorías Sub 17, Sub 20 y Sub 23 de Uruguay, que ya había sido reservado antes para la selección mayor, pero nunca citado.

Estos son los 24 futbolistas convocados por Bielsa:

Arqueros: Sergio Rochet (Inter de Porto Alegre, BRA), Santiago Mele (Junior, COL), Franco Israel (Sporting, POR).

Defensas: José María Giménez (Atlético de Madrid, ES), Santiago Bueno (Wolverhampton, ENG), Nicolás Marichal (Dínamo Moscú, RUS), Juan Rodríguez (Boston River, URU), Mathias Olivera (Napoli, ITA), Nahitan Nández (Al-Qadisiyah, KSA), Guillermo Varela (Flamengo, BRA), José Luis Rodríguez (Vasco da Gama, BRA), Marcelo Saracchi (Boca Juniors, ARG).

Volantes: Manuel Ugarte (Manchester United, ENG), Nicolás Fonseca (River Plate, ARG), Federico Valverde (Real Madrid, ESP), Rodrigo Bentancur (Tottenham, ENG).

Delanteros: Facundo Pellistri (Panathinaikos, GRE), Maximiliano Araújo (Sporting Lisboa, POR), Facundo Torres (Orlando City, USA), Luciano Rodríguez (Bahía, BRA), Brian Rodríguez (América, MEX), Cristian Olivera (Los Angeles FC, USA), Rodrigo Aguirre (América, MEX),Darwin Núñez (Liverpool, ENG).

