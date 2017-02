Melissa Paredes sobre el caso de su suegro: “Ese cargamontón cansa y molesta” | VIDEO

Jorge Cuba, detenido e investigado por presuntamente recibir coimas de parte de la empresa brasileño Desde que Melissa Paredes salió a defender a su suegro, el exministropor presuntamente recibir coimas de parte de la empresa brasileño Odebrecht para favorecerlos en la licitación del tramo 1 del Metro de Lima, un día después de que se difundió un audio en el que lo llama “corrupto”.

“Todos los días me dicen a mí y a mi esposo ‘El corrupto ese…’ (por su suegro). A nosotros nos cansa, nos harta eso y por eso quiero aclarar que mi suegro está en prisión preventiva. Hasta que no se demuestre eso (las acusaciones), por favor abstenerse de seguir culpándonos de algo que no tenemos la culpa. Ese cargamontón cansa y molesta”, señaló la modelo.

Además, explicó por qué llamó “corrupto” a su suegro. “Sonó mal eso y por dicha razón estoy aquí. Por eso ahora he venido al programa porque al estar en vivo no me pueden mostrar solo una parte de lo que digo”, comentó Melissa Paredes.