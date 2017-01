Óscar 2017: Seis datos curiosos sobre los musicales y bandas sonoras de películas nominadas

bandas sonoras y las canciones de película nominadas con este premio de la Academia a lo largo de los años. A propósito de la nominación al Oscar del musical “ La La Land ” te presentamos algunos datos que no sabías sobre lasy las canciones de película nominadas con este premio de la Academia a lo largo de los años.

PUEDES VER: Todos los nominados a los Premios Oscar 2017

El Padrino

Eduardo De Filippo, con guion de Federico Fellini. La inconfundible banda sonora de El Padrino fue nominada al Óscar pero retirada a último minuto, pues los miembros de la Academia descubrieron que su autor, Nino Rota, ya había usado esos acordes en 1958 para la película Fortunella del director, con guion de Federico Fellini.

John Williams

se encuentra John Williams, nominado 50 veces al Óscar, ganador de la estatuilla dorada en 5 ocasiones, además de 3 Emmys, 4 Globos de Oro, 22 Grammys y 7 BAFTA. Detrás de los grandes musicales de Star Wars , Tiburón, Indiana Jones, Harry Potter, E.T. y Jurassic Park ,, nominado 50 veces al Óscar, ganador de la estatuilla dorada en 5 ocasiones, además de 3 Emmys, 4 Globos de Oro, 22 Grammys y 7 BAFTA.

Ennio Morricone

A pesar de una extraordinaria carrera, que incluye bandas sonoras como las de “El Bueno, el malo y el feo”, “Los Intocables” o “Cinema Paradiso”, el italiano Ennio Morricone recién logró un Oscar en el 2016 por la cinta de Tarantino “Los 8 más odiados”. En el 2007 había logrado un Óscar honorífico.

Titanic

“My Heart will go on”, la reconocida canción símbolo de la película Titanic, vendió 15 millones de copias a nivel mundial y pasó a ser parte de la música pop, pero en un inicio Celine Dion dudó en grabarla pues pensaba que no podría repetir el éxito de La Bella y La Bestia, mientras que James Cameron la consideraba demasiado comercial para cerrar su película.

Solo 2

Hasta la fecha sólo han sido dos las mujeres que han ganado el Óscar a Mejor Banda Sonora, la primera fue Rachel Portman en 1996 por la película “Emma” y la segunda fue Anne Dudley por la película inglesa “The Full Monty” estrenada en 1997.

Marvin Hamlisch

En la historia del Óscar el único músico en ganar 3 premios de la academia el mismo año fue el compositor, director y pianista estadounidense Marvin Hamlisch. Ya que en 1973 se llevó el Oscar a Mejor Banda Sonora Dramática por The Way We Were, el premio a Mejor Adaptación de Banda Sonora por El Golpe y el Oscar a Mejor Canción por The Way We Were interpretada por Barbra Streisand y compuesta por Hamlisch.