Roberto Sánchez NO realizó insultos racistas hacía Rosangela Barbarán: sus declaraciones fueron sacadas de contexto

LO FALSO:

El congresista Roberto Sánchez realizó insultos racistas hacía la parlamentaria Rosangela Barbarán.

LO VERDADERO:

Si bien la frase “Aquí no hay ninguna mano oscura” fue pronunciada por el parlamentario, esta fue sacada de contexto y no estuvo dirigida a la congresista de Fuerza Popular.

La declaración se dio el 21 de enero de 2026 durante una sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, en la que Sánchez respondió a los comentarios del presidente José Jerí. Sin embargo, en ningún momento de la intervención del congresista Sanchéz se dirige a Barbarán directamente.

En redes sociales comenzó a difundirse la versión de que el congresista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, profirió insultos racistas contra la congresista Rosangela Barbarán, de Fuerza Popular. Según las publicaciones, el parlamentario habría dicho: "Aquí no hay ninguna mano oscura". Sin embargo, esta afirmación es engañosa. Si bien la frase fue efectivamente pronunciada, se encuentra fuera de contexto y no estaba dirigida a la congresista mencionada.

Publicación engañosa publicada en redes sociales | Fuente: Facebook

Las palabras estaban dirigidas a los asistentes de la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso

Los hechos a los que hace referencia la publicación engañosa tuvieron lugar el 21 de enero de 2026, durante una sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso en la que citaron al presidente José Jerí por las reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang. Tras sus aclaraciones, se dio paso a una ronda de preguntas por parte de los parlamentarios. En ese contexto, el congresista Roberto Sánchez tomó la palabra y cuestionó las declaraciones previas del presidente, quien había señalado que determinados sectores políticos buscaban desestabilizar el país mediante su vacancia.

"Aquí no hay ninguna mano oscura que pretenda desestabilizar sino sus propias acciones. Y cada vez salen otros videos, desmentidos. Hasta su propio partido no lo respalda, señor Jeri, congresista, presidente interino".

Es importante precisar que la congresista Rosangela Barbarán reaccionó con sobre salto ante la frase colocada en la imagen que motivo esta verificación, lo cual creo una gran cantidad de memes en redes sociales, sin embargo, a lo largo de la transmisión en vivo se aprecia que continua escuchando la intervención de Sanchez.

Rosangela Barbarán escuchando la intervención de Roberto Sánchez luego de que este nombrara la frase sacada de contexto | Fuente: YouTube - Congreso de La República

Conclusión:

En síntesis, la versión que circula en redes sociales sobre que el congresista Roberto Sánchez profirió insultos racistas contra la congresista Rosangela Barbarán es engañosa. Si bien la frase “Aquí no hay ninguna mano oscura” fue pronunciada por el parlamentario, esta fue sacada de contexto y no estuvo dirigida a la congresista de Fuerza Popular. La declaración se dio el 21 de enero de 2026 durante una sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, en la que Sánchez respondió a los comentarios del presidente José Jerí. Sin embargo, en ningún momento de la intervención del congresista Sanchéz se dirige a Barbarán directamente.

