LO FALSO:

La periodista María Celeste Arrarás informó sobre la supuesta captura de López Obrador y su esposa, quienes habrían sido trasladados fuera de México por el Ejército de Estados Unidos.

LO VERDADERO:

Imágenes de la supuesta captura de López Obrador y su esposa fueron generadas con IA.

Las imágenes que muestran a la presentadora María Celeste Arrarás informando sobre el hecho falso corresponden, en realidad, a un fragmento de una entrevista que ella le realizó al actor Will Smith. Sin embargo, el audio original fue reemplazado digitalmente por una voz generada con inteligencia artificial.

Hasta la fecha de esta publicación, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ni tampoco fuentes oficiales del Gobierno de México —como la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de la Defensa Nacional— han emitido comunicados sobre una supuesta captura del expresidente mexicano.

Tras la invasión de tropas estadounidenses a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro ocurrido el 3 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia: el 8 de enero de 2026, durante una entrevista en el programa Fox & Friends de Fox News, afirmó que las fuerzas de su país "ahora vamos a empezar a atacar por tierra" en México como parte de una ofensiva directa contra los cárteles de la droga. La declaración genero tensiones diplomáticas y reavivó los rumores de una posible intervención militar en territorio mexicano.

Frente a esa amenaza, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió el viernes 16 de enero con un mensaje enfático. Señaló que su gobierno esta obteniendo "resultados contundentes" en la lucha contra el crimen organizado y en el control de la migración hacia el norte, subrayando que no había justificación para cualquier tipo de injerencia extranjera.

En ese contexto, comenzó a circular en redes sociales un video en el que la periodista María Celeste Arrarás informaba que el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y su esposa habían sido capturados y trasladados fuera de México por el Ejército de Estados Unidos, en el marco de una operación contra los cárteles de la droga mexicanos. Sin embargo, el video es falso: al ser analizado con diversas herramientas de detección, se comprobó que fue generado mediante inteligencia artificial.

Primera parte del video falso generado por IA | Fuente: Facebook.

Video contiene elementos generados con IA

El video que motivó esta verificación está compuesto por dos materiales audiovisuales distintos, por lo que se ha dividido en dos partes para efectos del análisis. La primera parte (del segundo 0 al segundo 9) emplea un formato en el que la imagen está dividida en secciones superior e inferior. La segunda parte (del segundo 10 hasta el final) muestra una secuencia de videos que no presentan dicha división.

En cuanto a la primera parte, la sección superior del video muestra a la periodista María Celeste Arrarás supuestamente narrando la captura del expresidente de México; en la inferior, aparece una presunta fotografía de López Obrador junto a su esposa, rodeado de militares en el supuesto momento de su captura.

Tras realizar una búsqueda inversa del fragmento audiovisual en el que aparece la periodista, se comprobó que corresponde a una entrevista emitida el 4 de febrero de 2015 en el programa Al Rojo Vivo, transmitido por Telemundo. No obstante, el audio original fue reemplazado digitalmente. El video auténtico corresponde a una entrevista al actor Will Smith y no guarda relación con López Obrador. Al analizar el primer segmento del video mediante la herramienta AI Voice Detector, que contiene los supuestos comentarios de la periodista, la aplicación determinó una “alta probabilidad de IA: 81,2% de probabilidad”.

AI Voice Detector determinó que existe una alta probabilidad de que el audio haya sido generado con inteligencia artificial | Composición: Fotocapturas de AI Voice Detector

Además, María Celeste anunció el 5 de agosto de 2020, a través de una publicación en Instagram, que fue retirada de la conducción del programa Al Rojo Vivo debido a ajustes presupuestales motivados por la pandemia de la COVID-19. Actualmente, el programa es conducido por Jessica Carrillo y Lourdes Stephen, según su canal de YouTube. Por tanto, María Celeste ya no participa en dicho espacio y no pudo emitir un programa reciente para este programa.

El canal de YouTube de Al Rojo Vivo señala que Jessica Carrillo y Lourdes Stephen son sus nuevas conductoras | Fotocaptura: YouTube - Al Rojo Vivo.

El equipo verificador de La República, tras revisar los programas emitidos por Al Rojo Vivo desde el sábado 3 de enero hasta la fecha de esta publicación, no halló ninguna edición del programa que anuncie la supuesta captura de López Obrador.

Ahora, respecto a la imagen de la parte inferior que corresponde a la primera parte del clip, dónde supuestamente López Obrador y su esposa son capturados por militares de Estados Unidos, fue sometido a tres herramientas de detección de contenido generado por IA. Entre ellas, Hive Moderation, que aplica algoritmos de reconocimiento facial y análisis de textura para detectar manipulación en imágenes y videos. El resultado arrojó una probabilidad del 99.1% de que ese segmento fue generado con inteligencia artificial.

El programa de detección de IA Hive-Moderation determino que la imagen tiene un 99.1% de probabilidad de haber sido generado con IA | Fotocaptura: Hive-Moderation

Por otro lado, se utilizó Sightengine, una plataforma que detecta alteraciones digitales mediante aprendizaje automático y análisis de metadatos. Esta herramienta determinó que la imagen tenía un 99% de probabilidad de haber sido generada por inteligencia artificial. Así mismo, se utilizó la herramienta "Is it AI?", diseñada para identificar si una imagen fue generada mediante inteligencia artificial. El análisis arrojó que es altamente probable que el contenido haya sido creado con IA, con un nivel de confianza de 99%.

Sightengine dictaminó que la imagen tiene 99% de probabilidad de haber sido generada por IA| Fotocaptura: Sightengine

Is It AI? cocluyó que la imagen tiene un 99% de probabilidad de ser generado por IA | Fotocaptura: Is It AI?

Respecto a la segunda parte del video que motivó esta verificación, se identifican dos elementos utilizados para sustentar la supuesta captura de López Obrador. El primero consiste en presuntas imágenes de un despliegue militar de Estados Unidos durante la captura del expresidente mexicano. Sin embargo, el equipo verificador de La República ya concluyó en una anterior nota de verificación que dicho material corresponde en realidad a una demostración militar realizada en Carolina del Norte, Estados Unidos, en 2025.

Fotocaptura: Facebook

El segundo elemento corresponde a nuevas imágenes generadas con inteligencia artificial, que supuestamente mostrarían otros ángulos posteriores a la captura de López Obrador. No obstante, tras someter este material a herramientas de detección de IA, se obtuvieron resultados similares: Hive Moderation, Sightengine e Is It IA determinaron, con un 99 % de probabilidad, que las imágenes fueron generadas mediante inteligencia artificial.

Por último, se verificó que ni la Casa Blanca, ni el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ni el presidente Donald Trump han emitido, algún comunicado oficial sobre la supuesta captura. De igual manera, en México, no se encontró información al respecto en los canales oficiales de la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación ni la Secretaría de la Defensa Nacional.

Conclusión:

En síntesis, el video que circula en redes sociales y que afirma mostrar la captura del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y su esposa por parte del Ejército de Estados Unidos es falso. Las imágenes fueron generadas mediante inteligencia artificial, como lo confirman herramientas especializadas como Hive Moderation, Sightengine e Is It AI, que detectaron una probabilidad superior al 99 % de manipulación digital. Además, el fragmento audiovisual en el que aparece la periodista María Celeste Arrarás fue alterado: el video original corresponde a una entrevista de 2015 con el actor Will Smith, y el audio fue reemplazado digitalmente.

Tampoco existe evidencia oficial que respalde la supuesta captura. Hasta la fecha de esta publicación, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ni tampoco fuentes oficiales del Gobierno de México —como la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de la Defensa Nacional— han emitido comunicados al respecto.

