Este video no corresponde a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela: se trata de una demostración militar en Estados Unidos

LO FALSO:

Video corresponde a la captura y traslado de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

LO VERDADERO:

Las imágenes en realidad pertenecen a una demostración de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos realizada el 6 de septiembre de 2025 en Fort Bragg, Carolina del Norte, con motivo del aniversario 250 del Ejército estadounidense.

Medios internacionales como The New York Times y El País confirmaron que el operativo real se desarrolló de madrugada, condiciones distintas a las mostradas en el video viral.

En el contexto del ataque de Estados Unidos a Venezuela, ocurrido el sábado 3 de enero de 2026, cuando el Ejército estadounidense bombardeó el país durante la madrugada y capturó a Nicolás Maduro y a su esposa —quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos penales en esa ciudad—, comenzó a circular en redes sociales un video que supuestamente corresponde al operativo de su captura y traslado.

El video circuló en plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Threads. Una de las páginas peruanas con mayor alcance superó las 600 reacciones, 40.000 visualizaciones y 70 compartidos.

Video que fue falsamente atribuido a la captura de Nicolás Maduro. Fotocaptura: Facebook.

Video en realidad corresponde a una demostración militar por el aniversario número 250 del Ejército en Fort Bragg

En el video que motivó esta verificación, se observa a militares descendiendo por sogas desde un helicóptero de combate hacia un edificio. A lo largo de la grabación, se oyen disparos y se aprecia un cielo nublado. Sin embargo, de acuerdo con medios internacionales de reconocida trayectoria, como El País y The New York Times (NYT), el ataque de Estados Unidos contra el territorio llanero comenzó alrededor de las 2.00 a. m. Además, el NYT compartió diversas imágenes del operativo, las cuales fueron verificadas por el propio medio y muestran la oscuridad de la madrugada durante el asedio, que —según el citado medio— dejó un saldo de 40 personas fallecidas en Venezuela.

Fuente: The News York Times.

Según un video difundido el 3 de enero de 2026 por The Economic Times en su canal de YouTube, El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, dijo que las fuerzas [Delta Force (unidad de elite del ejército estadounidense que capturó a Maduro)] llegó al complejo dónde se encontraba el dictador a las 2:01 a.m. hora de Venezuela y volvieron a la costa a las 4:29 a. m. "con las personas imputadas a bordo"

Tras realizar una búsqueda inversa, se comprobó que el video ya circulaba en internet desde septiembre de 2025. Según el canal de TikTok del medio de noticias Notibomba, las imágenes corresponden a una demostración de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, realizada el 6 de septiembre de ese año, en el marco del aniversario 250 del Ejército estadounidense, en Fort Bragg, Carolina del Norte, Estados Unidos.

Video que se le atribuye falsamente a la captura de Nicolás Maduro/ Video de la demostración de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos difundido por el medio Notibomba. Fuente: Facebook/ TikTok.

Por último, el Defense Visual Information Distribution Service (DVIDS), servicio del Departamento de Defensa de Estados Unidos que conecta a los medios de comunicación y a la población con material visual militar, publicó el 6 de septiembre de 2025 una fotografía que, según la institución, fue tomada en Fort Bragg, Carolina del Norte. En la imagen se observa el mismo edificio, rodeado únicamente de césped, y el mismo helicóptero que aparecen en el video viral.

Conclusión:

En síntesis, el video que circula en redes sociales y que se atribuye al operativo de captura y traslado de Nicolás Maduro no corresponde a los hechos ocurridos el 3 de enero de 2026. Aunque fue difundido en ese contexto, las imágenes no fueron grabadas durante el asedio militar a Venezuela, sino que pertenecen a una demostración de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos realizada el 6 de septiembre de 2025 en Fort Bragg, Carolina del Norte, con motivo del aniversario 250 del Ejército estadounidense. Tanto medios internacionales como The New York Times y El País confirmaron que el operativo real se desarrolló de madrugada, condiciones distintas a las mostradas en el video viral. Además, la plataforma DVIDS del gobierno de Estados Unidos publicó material visual coincidente con la demostración militar.

