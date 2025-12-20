Adulto mayor no dijo que Bolivia pertenece al Perú y que fue separado de su patria: video fue hecho con IA

LO FALSO:

Perú, madre patria de Suramérica. Boliviano reconoce al fin que su patria pertenece al Perú por el pasado Inca.

LO VERDADERO:

El video fue creado con inteligencia artificial. Programas de detección arrojan que más del 100% del contenido fue hecho con motores especializados, como Gemini, de Google.

Por las redes sociales, se ha viralizado un video que supuestamente muestra a un adulto mayor de Bolivia que declara que su tierra es peruana porque fue parte del territorio Inca.

"No somos Bolivia, somos antisuyo y collasuyo, somos hijos del Inca, o sea, Perú es nuestra madre patria. Vino un extraño, montado en caballo blanco y dijo que nos liberaría. Pero falso, nos separó de nuestra patria", se escucha decir al anciano hecho con IA.

Al momento de esta verificación, se ha identificado que el posteo con mayor alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 123.000 visualizaciones, 3.600 reacciones, 295 comentarios y fue más de 1.000 veces compartido por distintos usuarios por otras redes sociales, chats personales o sus muros públicos.

Anciano de Bolivia fue hecho con inteligencia artificial

Para identificar los componentes de la presunta grabación, descargamos el video y a la par realizamos capturas de pantalla a distintos fotogramas del metraje. El resultado arrojó que el 100% fue hecho con inteligencia artificial.

El primer análisis, hecho con el programa de detección Hive Moderation, señala que el 83% pudo haberse hecho con la IA de Google, Gemini 3; mientras que otro 18%, hecho con la IA Gemini.

Resultados de los programas de edición Sight Engine (izquierda) y Hive Moderation (derecha). Foto: capturas de pantalla

Otro resultado, hecho con el programa de detección Sight Engine, señala que más del 99% del metraje fue hecho con IA, y que es probable que haya sido generada con la IA Imagen al 76%.

También identificamos que, en la esquina inferior derecha del video, se halla el logo de Gemini, inteligencia artificial también creada por Google. Esto da garantía de que el video fue generado por este tipo de motores para materializar narrativas chauvinistas.

Identificación del símbolo de Gemini. Foto: edición LR/captura de pantalla

Conclusión

El video no muestra la declaración de un adulto mayor de Bolivia a favor de retóricas chauvinistas peruanas. Se trata de un video generado con la inteligencia artificial Gemini, que ha sido analizada por los programas de detección Hive Moderation y Sight Engine, que arrojó una puntuación del 100%. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

