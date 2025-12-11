Es falsa la versión que asegura que el árbol de Navidad destruido por un tiktoker en Chiclayo fue restaurado y mejorado

LO FALSO:

El árbol de Navidad destruido por el tiktoker Jordy Rioja fue restaurado y “mejorado”.

LO VERDADERO:

La supuesta imagen del árbol de Navidad restaurado y mejorado, difundida tras el acto vandálico, fue generada con inteligencia artificial. La herramienta Undetectable AI determinó que al menos el 84 % de la imagen fue creada digitalmente.

La República verificó, en dos visitas realizadas el 10 y 11 de diciembre, que la estructura del árbol se encontraba desmantelada tras el ataque perpetrado por el tiktoker Jordy Rioja y algunas personas que lo secundaron.

En redes sociales circula la versión de que el árbol de Navidad destruido por el tiktoker Jordy Rioja en Chiclayo fue reparado y supuestamente “mejorado”. Sin embargo, esta información es falsa: el equipo de La República acudió al lugar y comprobó que el árbol fue desmantelado tras el hecho vandálico.

La publicación viral fue difundida el 11 de diciembre en Instagram, X (anteriormente Twitter) y Facebook. En esta red social, uno de sus post alcanzó 4.600 reacciones, más de 1.600 comentarios y más de 135 compartidos.

Publicación Falsa difundida en redes sociales. Fuente: Facebook.

El árbol navideño de Chiclayo fue desmantelado

La noche del martes 9 de diciembre de 2025, el tiktoker Jordy Rioja realizó una transmisión en vivo en la que criticó el árbol de Navidad y su decoración, ubicado en la plaza principal de Chiclayo. Desde días antes, el adorno ya venía siendo objeto de cuestionamientos en redes sociales. Durante la transmisión, Rioja desconectó las luces del árbol y arrancó parte de la tela que cubría la estructura. Mientras realizaba el acto, se le escuchó exhortar a los presentes a unirse al destrozo, al que se sumaron otras personas entre gritos de indignación por el adorno municipal.

Durante una rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación, la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, y el gerente municipal, Carlos Paredes, informaron que ya se presentó la denuncia correspondiente contra el responsable. Precisaron, además, que el árbol dañado se encontraba en fase de prueba al momento de ser mostrado al público. La Tercera Fiscalía Provincial de Chiclayo abrió una investigación preliminar por 60 días contra Rioja por estos hechos.

En redes sociales, las opiniones se han mantenido divididas. Mientras algunas personas defienden su accionar y acusan de corrupción a la alcaldesa Cubas, otras lo critican, señalando que no fue la forma adecuada de expresar un reclamo. También hubo quienes tomaron el incidente con humor.

Ahora bien, la imagen motivó de esta verificación está compuesta por dos fotografías. La primera, intervenida con la palabra “antes”, fue ampliamente difundida en redes sociales en publicaciones que criticaban la decoración del árbol. Esta imagen corresponde a un momento previo a los actos vandálicos. La segunda, muy similar a la anterior, pero con supuestos adornos agregados, fue analizada con la herramienta de detección de inteligencia artificial “Undetectable AI”, la cual determinó que al menos el 84 % de la imagen había sido generada digitalmente.

La imagen del árbol de Navidad de Chiclayo, difundida después de ser vandalizado y en la que aparece decorado, fue generada con inteligencia artificial. Fotocaptura: “Undetectable AI”

El equipo de Verificador de La República acudió en dos ocasiones a la plaza principal de Chiclayo. La primera visita se realizó la noche del 10 de diciembre, un día después del ataque, donde se constató que la estructura había sido desmantelada y se encontraba bajo custodia del personal de serenazgo.

El 10 de diciembre de 2025, el árbol de Navidad de Chiclayo se encontraba desmantelado y bajo resguardo del personal de serenazgo. Foto: La República - Emmanuel Moreno

De igual forma, en una segunda visita el 11 de diciembre, La República verificó nuevamente que la estructura permanecía desmontada y sin cambios.

El 11 de diciembre de 2025, el árbol de Navidad de Chiclayo continuaba desmantelado. Foto: La República - Emmanuel Moreno.

Conclusión:

En síntesis, la versión que circula en redes sociales sobre la supuesta restauración y mejora del árbol de Navidad vandalizado en Chiclayo es falsa. Aunque la imagen muestra el adorno decorado después del acto vandálico, esta fue generada con inteligencia artificial. Herramientas especializadas en detección de IA, como Undetectable AI, determinaron que al menos el 84 % de la imagen fue creada con IA. Además, el equipo de La República verificó in situ, en dos visitas realizadas el 10 y 11 de diciembre, que la estructura del árbol se encontraba desmantelada.

