"Generación Z" aún no presenta proyecto de ley ante el Congreso para prohibir la reelección inmediata de legisladores y derogar las llamadas leyes “procrimen”

El colectivo "Generación Z" presentó un proyecto de ley ante el Congreso para prohibir la reelección inmediata de legisladores y derogar las llamadas leyes “procrimen”

La agrupación declaró a Verificador de La República que tiene la intención de presentar el mencionado proyecto de ley. Sin embargo, este aún se encuentra en etapa de formulación. Para poder ingresarlo al Congreso, el colectivo debe recolectar previamente el 0,3 % del padrón electoral nacional en firmas de respaldo.

Tras revisar el portal oficial del Congreso, utilizando el buscador de proyectos de ley con el filtro de iniciativas ciudadanas, no se encontró ninguna propuesta que coincida con las características anunciadas por el colectivo.

En redes sociales circuló la versión de que un colectivo autodenominado ‘Generación Z’ presentó un proyecto de ley cuyo propósito era eliminar las leyes “procrimen”, impedir la reelección de congresistas y retirar la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, aunque existe la intención de presentar dicho proyecto por parte del colectivo, aún no han reunido los requisitos necesarios para formalizar la propuesta legislativa.

Colectivo "Generación Z" aún no logra presentar el proyecto de ley

El colectivo que se autodenominó "Generación Z" surgió durante las protestas conocidas públicamente como las ‘marchas de la Generación Z’, realizadas en septiembre y octubre de 2025 en Lima y otras regiones del Perú. Estas manifestaciones, protagonizadas principalmente por civiles menores de 30 años, se originaron como una respuesta al descontento ciudadano frente a la aprobación de la llamada ‘Ley Pro-AFP’, el incremento de la inseguridad ciudadana y el atentado contra la agrupación musical Agua Marina.

Las protestas, caracterizadas por ser esporádicas y carecer de un liderazgo claro, no impidieron que el colectivo "Generación Z" anunciara públicamente en el mes de octubre, a través de La República, su intención de presentar un proyecto de ley orientado a derogar las denominadas leyes "procrimen", eliminar la inmunidad parlamentaria y prohibir la reelección inmediata de legisladores.

"Todavía no sabemos si será un solo [proyecto] o serán dos, pero es una propuesta que implica, por un lado, la derogación de las leyes "procrimen" y, por otro lado, la restitución de la democracia hasta donde se pueda: derogar la bicameralidad, derogar la ley que nos quita el referéndum, la ley que nos quita la cuestión de confianza, la inmunidad parlamentaria, entre otras cosas", declaró Jorge Calmet, entonces miembro de la directiva del colectivo "Generación Z".

Es importante precisar que las llamadas leyes ‘procrimen’, denominadas así por diversos colectivos civiles, y figuras públicas y políticas, son un conjunto de reformas impulsadas por el Congreso peruano que, según sus críticos, debilitan el sistema de lucha contra la corrupción, favorecen la defensa de partidos políticos implicados en delitos y reducen los mecanismos de control ciudadano. En ese contexto, el Ministerio Público advirtió sobre seis leyes “que afectan la lucha contra el crimen y la búsqueda de justicia en el Perú”, las cuales además consideró “un retroceso en la defensa de los derechos humanos y el combate contra la criminalidad”.

Comunicado de la Fiscalía que advierte sobre seis leyes que afectan la lucha contra el crimen.

Actualmente, la reelección inmediata de parlamentarios está prohibida en virtud de la Ley de Reforma Constitucional N.º 30906, promulgada el 10 de enero de 2019. Sin embargo, esta medida fue revertida por la Ley N.º 31988, en su artículo 90, publicada el 20 de marzo de 2024, la cual entrará en vigencia a partir de las próximas elecciones generales de 2026. Esta nueva norma modifica el marco anterior y permite explícitamente la reelección inmediata de congresistas.

Es importante señalar que la facultad de presentar propuestas de ley no recae únicamente en el Congreso, sino también en diversas instituciones del Estado y en la ciudadanía. Según el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, están facultados para ejercer la iniciativa legislativa el presidente de la República, los congresistas, las instituciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales y Locales, así como los colegios profesionales. Este derecho también se reconoce a las y los ciudadanos, conforme a ley.

En el caso de la ciudadanía —como ocurre con el colectivo ‘Generación Z’—, dicho derecho se regula mediante la Ley N.º 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, artículo 11. Esta norma establece que los ciudadanos pueden presentar propuestas de ley ante el Congreso, siempre que cuenten con el respaldo de al menos el 0,3 % del padrón electoral nacional, lo que garantiza que las iniciativas respondan a un interés social legítimo y representativo. Al tratarse de un colectivo ciudadano, esta es la única vía legal mediante la cual ‘Generación Z’ podría presentar un proyecto de ley.

Tras consultar la sección “Búsqueda de Proyecto de Ley” del portal oficial del Congreso de la República, y aplicar el filtro para iniciativas ciudadanas, se encontró que entre los años 2021 y 2026 se presentaron solo cuatro propuestas legislativas por esta vía. Ninguna de ellas corresponde a un proyecto con las características anunciadas por el colectivo ‘Generación Z’.

En comunicación con Verificador de La República, Luis Rojas —miembro fundador y vocero de la agrupación— señaló que, si bien existe la intención de presentar el proyecto de ley, este aún se encuentra en etapa de formulación. Además, indicó que el siguiente paso será la recolección de firmas necesarias (equivalentes al 0,3 % del padrón electoral nacional) para sustentar la iniciativa legislativa ciudadana.

Conclusión:

En síntesis, tras realizar una búsqueda en el portal oficial del Congreso, no se halló ningún proyecto de ley por iniciativa ciudadana que coincida con las características anunciadas por el colectivo "Generación Z". Asimismo, su vocero declaró a La República que la propuesta aún se encuentra en etapa de formulación y que el siguiente paso será recolectar las firmas necesarias para presentar la iniciativa legislativa. Por lo tanto, es imprecisa la versión que afirma que el colectivo presentó un proyecto de ley ante el Parlamento.