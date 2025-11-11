No existe proyecto ley que prohíba postular al Congreso si no vienes de una universidad prestigiosa y no tienes buenas calificaciones

LO FALSO:

Se presentó una iniciativa legislativa que propone, como requisitos para postular al cargo de congresista, contar con buenas calificaciones, no tener antecedentes y haber egresado de una universidad reconocida por su prestigio.

LO VERDADERO:

No existe registro en la página oficial del Congreso de la República del Perú que respalde la existencia de una iniciativa legislativa con dichas características.

Prensa del Congreso de La República confirmo que actualmente no hay una propuesta de ley con dichos propósitos.

En redes sociales se viralizó una versión que afirmaba la presentación de un proyecto de ley que establecería como requisitos para postular al cargo de congresista contar con buenas calificaciones, no tener antecedentes y haber egresado de una universidad reconocida y de prestigio. Sin embargo, dicha versión es falsa.

Hasta la publicación de esta verificación, el post falso acumulaba más de 16.000 reacciones, 2.600 comentarios y más de 800 compartidos.

Publicación falsa

¿Quiénes pueden presentar un proyecto de ley?

La iniciativa legislativa en el Perú, entendida como la facultad de presentar propuestas legislativas, puede ser ejercita por diversas instituciones, así como por la ciudadanía. Según el artículo 107 de la Constitución Política del Perú de 1993, los actores facultados para presentar iniciativas de ley son los siguientes:

"El presidente de la República y los disputados tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estados, las instituciones públicas, autónomas, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y los colegios profesionales. Asimismo, lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a la ley".

En el caso de la ciudadanía, el derecho de iniciativa legislativa se ejerce conforme a lo establecido en la Ley N.º 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Esta norma dispone que los ciudadanos pueden presentar propuestas de ley ante el Parlamento siempre que cuenten con el respaldo de al menos el 0.3% del padrón electoral nacional, garantizando así que las propuestas reflejen un interés social legítimo y representativo.

No hay registro oficial de alguna iniciativa legislativa que impida postular al Congreso por no tener buenas calificaciones

Luego de revisar el buscador de proyectos de ley en la página oficial del Congreso de la República, donde se registran todas las iniciativas legislativas presentadas hasta la fecha, y tras aplicar los filtros de búsqueda avanzada, no se halló ninguna propuesta que prohíba postular al Poder Legislativo por no contar con buenas calificaciones, no registrar antecedentes (penales o judiciales) o haber egresado de una universidad reconocida con prestigio.

Además, Verificador de La República se comunicó con el área de prensa del Congreso, desde donde confirmaron que, hasta la fecha, no se ha presentado ninguna propuesta legislativa que impida postular al Parlamento por no cumplir con los requisitos mencionados anteriormente.

No obstante, es importante señalar que existen iniciativas de ley relacionadas con la modificación de los requisitos para postular al Parlamento del Perú, aunque ninguno aborda las características que motivan esta verificación. Uno de ellos es la propuesta de Ley 02101/2021-CR, que propone incorporar un examen psicológico y psiquiátrico como requisito para postular al cargo de congresista. Esta iniciativa fue presentada el 24 de mayo de 2022 por la entonces congresista Betssy Chávez. Actualmente, el proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución y Reglamento, donde está siendo evaluado.

Conclusión

En conclusión, no hay ningún registro en la página oficial del Congreso de la República del Perú que respalde la existencia de una iniciativa legislativa orientada a prohibir la postulación al Parlamento a quienes no cumplan con los requisitos de contar con buenas calificaciones, no tener antecedentes penales o judiciales, o no haber egresado de una universidad reconocida y de prestigio. Además, el área de prensa del Congreso confirmó que, hasta la publicación de esta nota de verificación, no se presentó ninguna iniciativa legislativa relacionada con este tema. Por lo tanto, es falso que exista un proyecto de ley con dichos propósitos.

