No existe proyecto ley en el Congreso que busca eliminar a los asesores de los parlamentarios peruanos

LO FALSO:

¡Es oficial! Presentan proyecto de ley para eliminar por completo los asesores de los congresistas, ya que generan un gasto millonario al país y no hacen nada.

LO VERDADERO:

No hay evidencia de que el Congreso del Perú haya recibido dicho proyecto ley con tal enunciado. Tampoco se encontró alguna propuesta cerca a suposición viralizada.

Por las redes sociales se ha viralizado que, supuestamente, ha sido entregado al Congreso un proyecto ley que propone eliminar a los asesores parlamentarios debido a que generan un gasto millonario. No obstante, esta afirmación es falsa.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance ha logrado recopilar 48.000 reacciones, 8.200 comentarios y fue 2.600 veces compartido por distintos usuarios por otras plataformas.

Publicaciones desinformativas por la red social de Facebook. Foto: capturas de pantalla

No hay evidencia de un proyecto ley que busque retirar asesores congresales

Para localizar la supuesta propuesta que busca eliminar a los asesores parlamentarios, nos dirigimos a la página web del Congreso en el apartado de proyectos ley. Realizamos una búsqueda con palabras clave a través de la interfaz de filtros, pero no encontramos registro alguno de un planteamiento con dicho enunciado viral, mucho menos un autor que lo avale.

En ese sentido, revisamos posibles notas de prensa sobre el enunciado a través de los medios oficiales, como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) o del mismo Congreso del Perú, pero no obtuvimos resultados.

La misma búsqueda realizamos con medios independientes, pero tampoco encontramos alguna insinuación o pronunciamiento por parte de una autoridad o representante de la ciudadanía o grupo civil.

Conclusión

Tras realizar búsquedas con palabras clave con diferentes filtros, no encontramos evidencia alguna de que exista un proyecto ley que busque eliminar los asesores congresales en el parlamento peruano. En comunicación con el Congreso del Perú, se ha

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.