José Jerí no presentó un proyecto ley para bajar el precio del balón de gas a S/25

¡Buena noticia! José Jerí propone que el balón de gas GLP cueste solo S/25.

No existe evidencia en ninguno de los portales del Estado del Perú que indique la reducción del balón de gas doméstico, mucho menos un proyecto ley enviado desde el Poder Ejecutivo al Congreso.

Por las redes sociales, se ha viralizado que, supuestamente, el actual mandatario del Perú, José Jerí, presentó un proyecto ley para que el costo del balón de gas de cocina disminuya a S/25. Las publicaciones explican que esta noticia se habría filtrado gracias a presuntos trabajadores del Poder Ejecutivo. No obstante, se trata de una falsa narrativa.

Publicaciones desinformativas por la red social de Facebook. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, y ha logrado recopilar 1.000.000 de visualizaciones, 39.000 reacciones, 2.400 comentarios y fue 2.500 veces compartido por distintos usuarios por otras plataformas.

No hay evidencia de que José Jerí propuso rebajar el balón de gas a S/25

Para identificar el supuesto origen del proyecto ley, verificamos los canales oficiales del Estado. Iniciamos por la web de notas de prensa del Poder Ejecutivo, pero no encontramos ninguna noticia vinculada a una rebaja de precios en el balón del Gas.

Luego, nos dirigimos a la cuenta oficial en X del mandatario José Jerí, red donde es más activo. Filtramos una búsqueda de las palabras que ha usado como "Gas + S/25 + proyecto + ley", pero no encontramos ninguna insinuación o anuncio del tema.

Para terminar, realizamos una búsqueda con palabras claves en el filtro de la web del Congreso de la República, en el apartado de proyectos ley. De la misma manera, no encontramos ninguna prueba de que el presidente José Jerí haya enviado o presentado a este poder dicho proyecto ley.

Consulta con palabras clave en la interfaz de proyectos ley del Congreso. Foto: captura de pantalla

La red de verificación peruana Ama Llulla, a través del medio Ojo Público, también desmintió el viral. Una de sus argumentaciones es que el Ministerio de Energía y Minas (Minem), ha publicado en su último informe del 23 de octubre sobre los precios del GLP en sus distintas presentaciones, que el balón doméstico no ha cambiado, y que aún sigue siendo S/33.50 el precio más accesible.

Publicación del Minem sobre el coste del balón de gas del 23 de octubre de 2025. Foto: captura de pantalla

Conclusión

José Jerí en ninguno de los canales oficiales del Estado y su perfil personal, ha declarado o afirmado haber presentado un proyecto ley para rebajar el precio del balón de gas a S/25. El Minem tampoco ha modificado su precio en el último informe del 23 de octubre de 2025. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

