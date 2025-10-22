Video de manifestantes preparando bombas molotov no son de la protesta de la "Generación Z” del 15 de octubre

LO FALSO:

Manifestantes de la generación Z prepararon bombas molotov durante la marcha del 15 de octubre de 2025

LO VERDADERO:

El video original circula en internet desde el año 2022.

Diversos medios de comunicación difundieron el video el 16 de diciembre de 2022 y atribuyeron su origen a las protestas realizadas contra el gobierno de Dina Boluarte, tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo.

Las imágenes muestran a un grupo de manifestantes preparando bombas molotov en Huamanga, Ayacucho, las cuales fueron lanzadas contra la sede del Poder Judicial ubicada en la Plaza Mayor de la ciudad.

En octubre de 2025 se realizaron manifestaciones en diversas regiones del Perú bajo el nombre de ‘Generación Z’, en rechazo al incremento de la delincuencia, la corrupción y la inestabilidad política tras la llegada de José Jerí a la presidencia del Perú. El 15 de octubre, durante una de las marchas, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En este contexto, circula en redes sociales un video que, según diversas publicaciones, mostraría a manifestantes de la ‘Generación Z’ preparando bombas molotov para enfrentarse a miembros de la PNP. Sin embargo, dicha versión es falsa: las imágenes no pertenecen a las protestas recientes, sino que fueron registradas en Huamanga, Ayacucho, durante las manifestaciones de diciembre de 2022 contra el gobierno de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia tras la destitución y detención del entonces mandatario Pedro Castillo.

Publicaciones falsas que usan el video o capturas del video del año 2022

Video de manifestantes preparando una molotov es del año 2022

El video original que muestra a manifestantes preparando una bomba molotov circula en redes sociales desde diciembre de 2022. En una publicación difundida por un usuario en Facebook, se afirma que las imágenes corresponden a hechos ocurridos en Ayacucho. En el material se observan los mismos elementos: un hombre con polera roja, otro con polera negra y mochila color mostaza, y un ciudadano vestido de negro y con gorra del mismo color que sostiene un bidón azul.

Captura de pantalla de video publicado en el año 2022 / Post falso que atribuye el video del 2022 a manifestantes de la 'Generación Z'.

Además, diversos medios de comunicación, como El Comercio, Canal N, Latina Noticias, Extra, Willax y Trome, difundieron el video original —o capturas de este— el 16 de diciembre de 2022. En sus publicaciones, atribuyeron los hechos a un grupo de manifestantes que, según afirmaron, preparaban bombas molotov para enfrentarse a la Policía Nacional del Perú. Además, Canal N, El Comercio, Extra y Willax ampliaron la información e indicaron que, minutos después, las bombas fueron lanzadas contra la sede del Poder Judicial de Ayacucho, ubicada en la Plaza Mayor de la ciudad. De acuerdo con estos medios, el incendio fue controlado por agentes de la PNP.

Latina Noticias difunde el video de manifestantes preparando bomba molotov en 2022 / Post falso que atribuye el video del 2022 a manifestantes de la 'Generación Z'.

De acuerdo con la cobertura periodística de La República de esa época, las manifestaciones de diciembre de 2022 se realizaron en demanda del adelanto de elecciones y el cierre del Congreso, tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo. Hasta el 17 de diciembre de ese año, los enfrentamientos habían dejado un saldo de 19 personas fallecidas a nivel nacional, según el reporte de la Defensoría del Pueblo.

Conclusión:

En síntesis, el video difundido en Facebook no corresponde a las recientes protestas de la ‘Generación Z’ del 15 de octubre, sino a un hecho ocurrido en Huamanga, Ayacucho, en diciembre de 2022, durante las manifestaciones que exigían el adelanto de elecciones y el cierre del Congreso. El material ya circulaba en internet desde ese año y muestra el ataque de un grupo de manifestantes a una sede del Poder Judicial de Ayacucho, hecho que fue reportado por diversos medios de comunicación. Por lo tanto, con base en la información verificada, es falsa la versión que atribuye el video de los manifestantes preparando bombas molotov a las protestas de la ‘Generación Z’ del 15 de octubre de 2025.