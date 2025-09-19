Este video no muestra descubrimiento de pirámide subterranea en Egipto hecha con "oro macizo": es un montaje

LO FALSO:

¡Un nuevo descubrimiento en Egipto!, encontraron pirámides subterráneas hechas de oro macizo.

LO VERDADERO:

El video fue hecho al 100% con la inteligencia artificial de Mid Journey.

No existe pruebas científicas o arqueológicas que afirmen la existencia de "ciudades subterráneas" bajo las pirámides de Egipto.

Un equipo de arqueólogos italianos encontraron posibles canales de agua cerca a las pirámides de Kefrén, más no "cámaras secretas" de la antigua realeza de Egipto.

En las redes sociales, se ha viralizado un video que supuestamente muestra una expedición de arqueólogos que encuentran en las profundidades de Egipto varias pirámides y rombos presuntamente hechos con oro macizo por los antiguos habitantes de la región del Nilo. No obstante, se trata de un montaje recurrente de un usuario.

"Descubrimiento impactante en Egipto. Hasta una pirámide de oro macizo subterránea. No se puede creer", se lee en la descripción de los posteos que afirman el video como una noticia actual.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Facebook y X. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el bulo ha tenido más alcance en la red social de X, en la que ha logrado recopilar 1.400 millones de visualizaciones, 9.000 'me gusta', 1.000 republicaciones por usuarios en sus muros personales y 516 comentarios.

Las pirámides subterráneas tratan de bulos conspirativos

Para identificar la composición del material difundido, capturamos un fotograma del video y lo sometimos a una evaluación con el programa de detección Hive Moderation. El resultado indica que el 100% del metraje fue hecho con inteligencia artificial, con un 99% de seguridad que fue generado con el servicio de IA, Mid Journey.

También realizamos una búsqueda con el usuario de Instagram que aparece en el viral, y encontramos que se trata de un usuario que recurrentemente publica videos sobre esta temática. No advierte que son hechos con inteligencia artificial.

Evaluación del programa Hive Moderation sobre el video viral. Foto: captura de pantalla.

Sobre un posible descubrimiento de monumentos históricos encontrados bajo las áridas tierras de Egipto, encontramos notas de prensa de verificadores que desmitifican estas leyendas que provienen de bulos conspirativos sobre la construcción de las pirámides.

En marzo de 2025, un grupo de arqueólogos italianos descubrió posibles pozos verticales de agua de 640 metros cerca a las pirámides de Kefrén, con posibles canales descendentes debajo de la tierra. Supuestamente, también tendrían escaleras en espiral que posiblemente estén conectadas a distintas plataformas y niveles estructurados con piedra caliza.

El equipo de National Geographic desmintió esta última afirmación sobre complejos bajo la tierra. En consulta con la Universidad de Pisa, Filippo Biondi y Armando Mei, hallaron que el estudio aún sigue bajo revisión, por lo que no hay confirmación de los pozos de agua.

Por otro lado, el exministro de Antigüedades de Egipto, Zahi Hawass, comentó que los rumores sobre supuestas columnas bajo las pirámides de Kefrén son completamente infundadas por pseudo egiptólogos, y que lo más probable es que se haya encontrado pequeños pozos de agua, pero que la idea de una ciudad subterránea es "una gran exageración".

Conclusión

No existe información científica que afirme la existencia de "ciudades subterráneas" bajo las pirámides de Egipto. El video viral fue hecho con inteligencia artificial; además, el último estudio sobre posibles estructuras subterráneas cerca a las pirámides señalan posibles pozos de agua, no habitaciones o cámaras ocultas. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información.