Circula en redes sociales un video que muestra una supuesta celebración de ciudadanos venezolanos tras conocerse la orden de Donald Trump que autoriza el despliegue de buques de guerra y aviones militares hacia el sur del mar Caribe, como parte de su plan de lucha contra cárteles de droga latinoamericanos, entre los cuales se encuentra uno asociado directamente con Nicolás Maduro.

Las escenas de la secuencia, que dura 33 segundos, exponen una calle copada por más de un centenar de manifestantes, quienes ondean banderas venezolanas y corean al unísono la palabra "libertad", adjunta en un cintillo de fondo azul situado en la parte superior. Asimismo, se observa una larga fila de automóviles que desfilan a lo largo de esa vía, mientras algunos de los asistentes lanzan globos con los colores amarillo, azul y rojo, como una manera de elevar el nivel de la festividad.

Hasta el momento, las publicaciones virales en Facebook y X que contienen esta grabación acumulan más de 95.400 reacciones, 10.300 comentarios y 2.600.000 visualizaciones. No obstante, se trata de un video antiguo que fue registrado antes de la segunda asunción de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Desinformación sobre Venezuela. Foto: captura de Facebook / X

Video de una celebración de ciudadanos venezolanos fue grabado en julio de 2024 en Panamá

Seleccionamos una escena específica de la pieza audiovisual y la sometimos a una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens. Como resultado más antiguo, encontramos un posteo realizado el 28 de julio de 2024 en Instagram. De acuerdo con su descripción, muestra una manifestación efectuada por ciudadanos de nacionalidad venezolana contra Nicolás Maduro y a favor en Panamá. No figura ningún cintillo en su contenido.

Contexto real del video viral. Foto: captura de Instagram

Ese día se llevó a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela. Según los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Maduro ganó la contienda con el 51,95% de los votos válidos, frente al 43,18% del principal opositor, Edmundo González, y el 4,86% de los otros 8 postulantes. No obstante, de acuerdo con los resultados divulgados por el colectivo antichavista Comando Con Venezuela, el líder de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) resultó vencedor del proceso con el 67,05% de los votos válidos, mientras que el abanderado del Gran Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo 30,49% y los otros candidatos registraron en conjunto el restante 2,46%.

Un reporte del medio Swissinfo permitió conocer que 1.816 venezolanos estuvieron habilitados para ejercer su voto en Panamá, de un total de casi 60.000 que residían de forma permanente en aquel momento. El texto incluye la versión del vocero del Comando con Venezuela en dicha nación centroamericana, Ricardo Contreras, quien denunció las dificultades para que sus connacionales puedan votar en el exterior, dadas las trabas impuestas por el ente rector electoral venezolano. La mencionada cifra fue informada en los días previos a los comicios por los medios panameños Telemetro, La Estrella y La Prensa.

En una línea similar, la plataforma digital venezolana El Diario compartió imágenes de los venezolanos alrededor del mundo durante el día de las elecciones. Entre los países citados figura Panamá, al igual que otros como Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, España y República Dominicana. Con pancartas que portaban diferentes consignas contra Maduro y gritos de "libertad, libertad", los manifestantes se concentraron en puntos céntricos de diferentes ciudades correspondientes a estos países para celebrar un triunfo de la oposición, encabezada por González.

Por último, efectuamos una búsqueda en Google Maps con el objetivo de determinar el lugar exacto de la grabación. Mediante la identificación de ciertos edificios, comprobamos que las escenas fueron registradas frente a la embajada de Venezuela en Panamá, en la avenida Samuel Lewis.

En rojo, las partes coincidentes entre el video viral (izquierda) y su ubicación en el plano (derecha). Foto: captura de X / Google Maps

Conclusión

El video viral no es reciente. Su fecha real de grabación fue el 28 de julio de 2024, día de las elecciones presidenciales de Venezuela, y tuvo lugar en Panamá, donde la comunidad venezolana residente en este país salió a las calles con la expectativa de una victoria de Edmundo González frente a Nicolás Maduro. Por lo tanto, calificamos las publicaciones como falsas.

