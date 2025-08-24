En medio de las tensiones políticas entre Estados Unidos y Venezuela, acrecentadas en los últimos días tras el despliegue militar ordenado por Donald Trump hacia el sur del mar Caribe, se hizo viral en redes sociales un video de 2 minutos y 23 segundos en el que Nicolás Maduro plantea, aparentemente, la liberación de todos los presos políticos y su dimisión a la presidencia del país sudamericano.

Registrada en formato horizontal, la secuencia corresponde a un evento político denominado "Acto en Defensa de la Soberanía y la Paz". Con documento en mano, el dictador venezolano se dirige ante el público mediante la lectura de dicho texto. "Todo, hasta lo que pudiera llamarse mis resentimientos por razón de nuestras diferencias intestinas. No tengo memoria para lo que de ingrato pueda haber en el pasado, todo lo que ha podido dejar una huella de dolor en mi corazón", dice en la parte inicial.

Segundos más tarde, desliza la presunta posibilidad señalada por los cibernautas. "(...), abro las puertas de todas las cárceles de la República para los detenidos políticos que aún permanecen en ellas. (...) Más todavía, si sobreviviere a los acontecimientos y fuera preciso para la salud de la patria, (...), estoy listo a mi separación a la vida privada, quedando siempre mi espada, por supuesto, al servicio de la República y poder estar seguro de que me retiraré satisfecho, sin las nostalgias del poder, porque mi aspiración mayor es ver a mi patria grande, próspera y feliz", afirma.

Por último, el dirigente chavista menciona algunas de las gestas que concretaron la independencia de Venezuela. "Surgirán temeridades como la de las Queseras del Medio, sacrificios como el de Ricaurte, asombro como el de Pantano de Vargas, heroísmo como el de Rivas y héroes como los que conforman la constelación de nuestra gran epopeya", indica.

Este metraje acumula miles de reacciones, reposteos y visualizaciones en publicaciones expuestas en Faebook, X, Instagram y TikTok desde el 23 de agosto. Sin embargo, esta información no tiene el contexto preciso.

Desinformación sobre Nicolás Maduro. Foto: captura de X / Facebook

En el video, Nicolás Maduro leyó una proclama de 1902, efectuada por el expresidente Cipriano Castro

Para comprobar la veracidad de los mensajes virales, ejecutamos una búsqueda inversa de imágenes en Google con la captura de una escena determinada. El resultado nos llevó a una publicación hecha el 22 de agosto por el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en su cuenta de YouTube. En el presente caso, la secuencia dura cerca de una hora y media y aborda la totalidad del acto político llevado a cabo ese día por el régimen venezolano.

Evidencia original del clip viral. Foto: captura de YouTube

El fragmento que coincide con el metraje viral oscila entre los minutos 46:55 y 49:17. Previamente, entre el extracto comprendido desde el minuto 43:02 hasta el minuto 44:13, Maduro adelanta a la concurrencia que repasará la proclama de Cipriano Castro, al tiempo que describe el contexto histórico de su publicación. "Había un plan que se había preparado y estudiado meticulosamente por años para agredir a Venezuela. Por eso, la reacción de Cipriano Castro fue una reacción que salvó milagrosamente el gentilicio nacional. Voy a leer la proclama de Cipriano Castro, porque creo que esta proclama, perfectamente, que estudiamos muchos de nosotros en la primaria o en liceo, hoy por hoy, le habla a los venezolanos y venezolanas de esta época, le habla a esta juventud preparada, estudiosa, profesional, trabajadora. (...), allí inspirado, Cipriano Castro logró concentrar toda la fuerza de toda la historia para salvar la República y así lo hizo", aseveró. Tras esta introducción, procedió a la exposición del contenido de dicho documento.

Segundos antes del extracto viral, Maduro hizo una presentación previa de la proclama (en verde). Foto: captura de YouTube

Al respecto, el diario venezolano El Nacional divulgó un artículo que puso de relieve los detalles exactos de esta noticia. Entre los principales puntos, reveló que el evento tuvo lugar en el Palacio Federal Legislativo (ubicado en Caracas) y fue transmitido por las emisoras y canales de televisión sin excepciones. Asimismo, abordó la cronología histórica expuesta por Maduro de los acontecimientos suscitados en diciembre de 1902, fecha en la que Castro enfrentó un bloqueo naval por parte de Alemania, Gran Bretaña e Italia, quienes protestaban contra la deuda externa e inestabilidad política del país. Por otra parte, resaltó el hecho ignorado por el principal dirigente del PSUV en torno a la resolución del conflicto, ejecutada por el presidente estadounidense Theodore Roosevelt.

De igual manera, otros medios venezolanos de carácter digital como El Pitazo y Efecto Cocuyo también trataron el suceso. El primero enfatizó acerca de la confusión ocasionada por Maduro al citar el discurso de Cipriano Castro; en tanto, el segundo recalcó la frase “Nada ni nadie tocará a Venezuela”, en alusión a la respuesta del sucesor de Hugo Chávez frente al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Por otro lado, si bien los medios internacionales El País, DW y France 24 informaron sobre la liberación de 13 presos políticos venezolanos el día 24 de agosto, no representa la totalidad de este ámbito en la nación sudamericana. Según datos divulgados el 18 de junio de este año por la ONG Foro Penal, la cifra general de detenidos en forma arbitraria asciende a 932, lo que desmonta la narrativa manifestada en las publicaciones con el video viral.

Finalmente, ingresamos a las redes sociales de Nicolás Maduro (Facebook, X, Instagram) para determinar si, realmente, dejó abierta la posibilidad de renunciar a la presidencia. Sin embargo, no encontramos ningún resultado que hiciera referencia a este supuesto planteamiento.

Conclusión

No es verdad que Nicolás Maduro ofreciera la liberación de todos los presos políticos y su consecuente dimisión del poder. En el registro completo, el dictador venezolano leyó una proclama del exmandatario Cipriano Castro, escrita a finales de 1902, cuando Venezuela debió hacer frente a un bloqueo naval por parte de potencias extranjeras. Por lo tanto, calificamos las publicaciones virales como engañosas.

