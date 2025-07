Chelsea goleó 3-0 al PSG en el estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey, y se consagró campeón del Mundial de Clubes 2025, el primero bajo un formato de 32 equipos. Con una sobresaliente actuación de Cole Palmer, quien anotó dos goles y asistió a João Pedro para el tercer tanto, el conjunto inglés impuso una notable lección de táctica y eficacia al neutralizar el potencial ofensivo de su par francés, catalogado en la previa como el gran favorito para alzarse con el trofeo. De esta manera, los Blues obtuvieron no solamente su segundo título en la historia de esta competición (el primero fue en 2021), sino también el segundo en el presente año, después de conquistar la Conference League en mayo.

En este contexto, varios cibernautas viralizaron en redes sociales un video de 34 segundos en el que se observa, aparentemente, una charla de Luis Enrique, entrenador del club parisino, durante el entretiempo de dicho cotejo. Totalmente descontrolado, el estratega de origen español monta en cólera en el vestuario y tira unas botellas que estaban apiladas en la mesa central. Luego de explicar en voz alta algunos movimientos tácticos en una pizarra, vuelve a recriminar a sus jugadores, quienes lucen impávidos ante la escena. Por otro lado, el registro fílmico lleva el logo de Movistar+ en la esquina superior derecha.

Hasta el momento, registra 5.800 reacciones, 750 reposteos y más de 1.000.000 de visualizaciones en publicaciones virales de Facebook y X. No obstante, se trata de un material descontextualizado.

Video de la charla de Luis Enrique fue grabado durante el descanso del partido entre PSG y Real Sociedad por la Liga de Campeones en febrero de 2024

Efectuamos una búsqueda por fotogramas clave en Google para determinar el origen del clip. En la lista de resultados, hallamos una publicación hecha el 7 de octubre de 2024 por Movistar+ en la plataforma de X. Al respecto, muestra un video de 51 segundos, de los cuales no aparecen los primeros 17 en el extracto viral. Asimismo, señala que este contenido constituye un episodio de la serie "No teneís ni **** idea", estrenada el 30 de septiembre de ese año en España y finalizada el 14 de octubre.

A lo largo de la secuencia, Luis Enrique pronuncia el siguiente discurso: "Nos presionan seis jugadores, no 16, eh. ¿Y no somos capaces de llevar el balón a los delanteros? Si tengo que quedar eliminado de la Champions, no pasa nada, pero va a ser jugando al fútbol, ¡al fútbol! Correcciones. Centrales y laterales abiertos. Laterales e intermedios más cerca. Cada vez que tengamos balón, jugamos. ¿Hay que perder? Perdemos. Que pase la Real, no pasa nada, pero intentamos jugar". En definitiva, el técnico español hizo referencia a un partido de la Liga de Campeones y no al Mundial de Clubes.

Con relación al incidente, el diario español Sport reveló que la pieza videográfica corresponde al partido que disputaron PSG y Real Sociedad por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de 2024. Además, mencionó que la razón de la molestia de Luis Enrique obedeció a un mal primer tiempo de su equipo, el PSG, que no lograba encontrarse en el campo ni desplegar su juego ante su rival de turno. Al final, la charla rindió frutos, ya que el cuadro parisino ganó el duelo por 2-0.

Por su parte, el medio digital chileno Emol precisó que la serie en la que se incluye este video expone la personalidad y la jornada diaria de Luis Enrique al frente del equipo francés. En ese sentido, agregó que el clip viral representa el segundo capítulo, a la vez que el primero proyecta una acalorada charla del entrenador con Kylian Mbappé, aún integrante del plantel en aquel momento, antes de marcharse al Real Madrid en julio de ese año. Tanto en este como en el anterior reporte no se menciona al Mundial de Clubes en ningún momento.

En aquel duelo, PSG derrotó a Real Sociedad con goles de Mbappé (58') y Barcola (71'), lo que le permitió llegar con ventaja para el duelo de vuelta, donde también resultó vencedor y clasificó a los cuartos de final de la competición europea.

Conclusión

El video viral no es reciente. Tras una búsqueda de su origen, se determinó que corresponde, en realidad, al partido entre PSG y Real Sociedad, por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de 2024. Por consiguiente, calificamos los posteos como engañosos.

