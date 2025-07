Este video no muestra un ataque terrorista en Washington, Estados Unidos: se trata de un accidente

En el contexto del fin del conflicto entre Israel e Irán en Medio Oriente, se ha viralizado por redes sociales un video que supuestamente muestra un ataque terrorista en el centro de la ciudad de Washington, Estados Unidos, donde un auto habría explotado por paquetes dinamitados. Sin embargo, se trata de un accidente reciente.

El video dura 58 segundos y muestra la grabación de un transeúnte que enfoca su atención sobre el humo negro que se alza supuestamente en alguna parte de la ciudad de Washington. No se sabe en qué lugar ocurre, pero un semáforo mantiene un cartel que tiene escrito la dirección "23rd St S".

Publicaciones desinformativas por la red social de Facebook. Foto: capturas de pantalla

"¡Ataque terrorista en Washington! ¡Explota una camioneta bomba en Washington D. C.! ¡Humo visible desde toda la ciudad!", se lee en la descripción del bulo que, llama la atención, fue más compartido por diversos medios de comunicación locales de habla hispana.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo más viral se halló en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 111.000 visualizaciones, 669 reacciones, 207 comentarios y 269 veces compartido por distintos usuarios en otras redes sociales.

Incendio no ocurrió en Washington y tampoco fue un ataque terrorista

Con la pista de la calle mostrada por el cartel del semáforo, realizamos una búsqueda con dicha dirección y hallamos que corresponde al estado de Virginia, específicamente en la ciudad de Arlington, no en Washigton D. C. Esta calle lleva el nombre de 23rd Street South (o Calle del Sur).

En este sentido, realizamos otra búsqueda con palabras claves sobre un incendio en dicha localidad y hallamos que, en realidad, se trataba de un accidente. Según la cuenta oficial del Departamento de Bomberos de Arlington, Virginia, lo que sucedió fue un mal funcionamiento del motor de un auto repartidor que prendía con gasolina que terminó con el incendio de la unidad el 29 de junio de 2025.

Comunicado del Departamento de Bomberos de Arlington, Virginia. Foto: captura de pantalla

El siniestro no generó explosiones a propósito y tampoco hubo paquetes de dinamita ni heridos luego de las pericias del hecho, como lo afirman posteos desinformativos en varios medios de comunicación locales.

Otro detalle del Departamento de Bomberos de Arlington, señala que la ubicación específica donde ocurrió el incendio fue en la cuadra 2200 de la calle S. Clark, y se extendió hacia los arbustos. Por suerte, la acción rápida de los hombres de rojo previno un desastre de mayores magnitudes.

Conclusión

El video no muestra un atentado terrorista en Washington D. C., sino el incendio de un automóvil repartidor producto de una falla en el motor en Arlington, Virginia. Los bomberos de la zona confirmaron que el incidente no contó con paquetes explosivos ni manipulación por parte de una persona. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

