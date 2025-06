Video de un hombre que retira banderas de Estados Unidos de un poste en Nueva York no es de junio de 2025

El socialista Zohran Mamdani ganó las elecciones primarias del Partido Demócrata a la alcaldía de Nueva York, que se llevaron a cabo el martes 24 de junio. Con un total de 11 candidatos en la contienda y la participación de aproximadamente 1.000.000 de electores, el actual representante (diputado) estatal obtuvo un 43,5% de las preferencias y derrotó al favorito Andrew Cuomo, exgobernador del estado homónimo, cuyo respaldo alcanzó el 36,4%. De esta manera, Mamdani - de 33 años, origen indo-ugandés y religión musulmana - será el abanderado de dicha fuerza política en los comicios del 4 de noviembre, donde tendrá como principal rival a Eric Adams, quien se presenta a la reelección por la vía independiente.

En este contexto, usuarios difundieron en redes sociales un video de 29 segundos que muestra un supuesto hecho posterior a la victoria del político progresista. Captado en horario nocturno, se aprecia cómo un hombre vestido de negro sube a un poste y arranca tres banderas de Estados Unidos y dos de la ONU, mientras deja intactas las de Palestina. De fondo, se escuchan algunas voces que vitorean este acto.

La secuencia registra más de 8.000 reacciones, 2.200 reposteos y 750.000 visualizaciones en posteos de Facebook y X. Sin embargo, no es actual y obedece a otro contexto.

Publicaciones difundidas como un suceso reciente en Nueva York. Foto: captura de X / Facebook

Video de un hombre retirando banderas de Estados Unidos de un poste en Nueva York fue grabado a fines de 2023

Seleccionamos un fotograma determinado de la secuencia y realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google. En la lista de resultados, encontramos una publicación hecha el 11 de noviembre de 2023 por Eli David en X. Según el docente e investigador de inteligencia artificial, el video expone la protesta de un militante propalestino en la víspera del Día de los Veteranos.

Evidencia antigua del video viral. Foto: captura de X

Diversos medios de la nación norteamericana dieron cobertura al incidente. Según Fox News, el manifestante que aparece en el video formaba parte de una turba que atacó la entrada de la Grand Central Terminal, provocando la suspensión temporal de su servicio. Dicha protesta, a decir de dos organizaciones propalestinas, perseguía como objetivo "inundar Manhattan por Gaza", en el marco de la guerra entre Israel y Hamás, que había comenzado el mes anterior. La rápida acción de unos agentes del Departamento de Policía de Nueva York concluyó con la detención del atacante, cuya identidad no fue revelada.

Por su parte, CNN señaló que los manifestantes ondearon banderas palestinas y sostuvieron carteles con mensajes como “Palestina libre” y “Fin al genocidio”. De acuerdo con la institución policial de la ciudad, al menos 2.000 personas acudieron a la concentración y 6 de estas fueron arrestadas, en su mayoría, por "conducta desordenada", aunque la marcha se desarrolló "pacíficamente" en su mayor parte.

En tanto, AM New York precisó que el suceso registrado en el clip ocurrió a las 9:30 p.m. en la intersección de la calle 43 Este y la avenida Lexington y el protagonista del video tenía 17 años. Asimismo, agregó que el joven fue acusado de "imprudencia temeraria, daños a la propiedad y alteración del orden público", pero finalmente fue liberado y entregado a sus padres.

En esa misma línea, The National Desk mencionó que el recorrido de la movilización incluyó puntos concurridos de la ciudad como el edificio del diario The New York Times y Times Square, así como un restaurante de McDonald's. Además, indicó que el video fue ampliamente viralizado en las redes y generó la reacción, entre otros usuarios, de Elon Musk, propietario de X, quien criticó el incidente.

Por último, ejecutamos una búsqueda en Google Street View para confirmar el lugar exacto del incidente y lo ubicamos en las coordenadas expuestas por uno de los medios citados. El detalle que coincide con el video viral es la presencia de las banderas de Estados Unidos y la ONU que aparecen colgadas en el poste.

En amarillo, el poste con las banderas que fueron arrancadas por el manifestante propalestino. Foto: captura de Google Street View

Conclusión

El video viral no refleja un hecho actual ni está relacionado con la victoria de Zohran Mamdani en los comicios primarios del Partido Demócrata con miras a la Alcaldía de Nueva York. Circula en la web desde noviembre de 2023 y su contexto gira en torno a la guerra entre Israel y Hamás, razón por la cual el protagonista del video fue identificado como un militante que participó en una marcha a favor de Palestina. Por lo tanto, calificamos las publicaciones como engañosas.

