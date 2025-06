Este video no corresponde a protestas contra Donald Trump tras el reciente ataque de Estados Unidos a Irán

El 21 de junio, Donald Trump ordenó un bombardeo contra las instalaciones nucleares iraníes de Isfahán, Natanz y Fordow, en medio de la reciente escalada bélica entre Irán e Israel (aliado de Washington) en el Medio Oriente. La operación, denominada "Martillo de Medianoche", fue calificada por el mandatario del país norteamericano como un "éxito militar espectacular" y constituyó el ingreso formal de Estados Unidos a dicho conflicto, si bien en un inicio había defendido la vía diplomática para establecer un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear de la nación persa.

En este contexto, se hizo viral en redes sociales un video de 34 segundos que muestra una manifestación en Estados Unidos contra Trump, supuestamente, a raíz de la ofensiva en suelo iraní. Desde un piso alto de un edificio, se observa la participación de miles de personas - algunas en desplazamiento y otras congregadas en un punto fijo - a lo largo de varias calles, mientras entonan cánticos en contra de su administración. Según la persona que graba, el hecho tuvo lugar en la ciudad de San Diego, al sur de California.

Los posteos virales en Facebook y X acumulan, en conjunto, más de 5.800 reacciones y 5.200.000 visualizaciones. Sin embargo, la protesta sucedió antes del ataque y estuvo relacionada con una circunstancia diferente.

Desinformación asociada con el ataque de Estados Unidos a instalaciones nucleares de Irán. Foto: captura de X / Facebook

Video corresponde a una protesta del 14 de junio de 2025 contra Donald Trump por su política migratoria

Para comprobar la veracidad de este relato, capturamos un fotograma específico de la secuencia y realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google. En la lista de resultados, hallamos el metraje en una publicación hecha el 14 de junio en Instagram. En la descripción del autor, se aprecia una consigna contraria a Donald Trump durante una movilización acontecida ese día. No obstante, no hace alguna referencia a Irán.

Evidencia antigua del video en la web. Foto: captura de Instagram

Al escribir las palabras clave "protesta", "Donald Trump", "Estados Unidos" y "14 de junio" en el servidor de Google, encontramos varios reportes periodísticos al respecto. Por ejemplo, según las cadenas NBC y PBS, la concentración social fue parte de las manifestaciones "No Kings" que tuvieron lugar en varias ciudades de Estados Unidos, en oposición a la política migratoria del gobierno de Trump. Solo en San Diego, sede del hecho expuesto en el video viral, acudieron más de 60.000 personas.

Por su parte, los periódicos locales San Diego Union-Tribune y Times of San Diego señalaron que la marcha inició a las 9 a.m. y se desarrolló pacíficamente y sin arrestos hasta su finalización oficial a la 1 p.m. en el Parque Costero de la ciudad, sobre la base del testimonio brindado por el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl. Asimismo, agregaron que la manifestación coincidió con el cumpleaños número 79 de Donald Trump y un gran desfile militar en Washington D. C., a razón del 250° aniversario del Ejército de Estados Unidos.

En tanto, la cadena Telemundo difundió una galería de 14 imágenes correspondientes a la movilización en San Diego. Desde distintos ángulos, las fotos registran la masiva asistencia de gente y algunas de las pancartas que expresaban críticas hacia el presidente republicano.

Finalmente, con el uso de la herramienta Google Earth, localizamos el lugar exacto del video viral en el parque Waterfront, que conforma el Parque Costero de la mencionada ciudad californiana. Tanto las embarcaciones ancladas en la bahía como los edificios de gran elevación que aparecen en la vista satelital, concuerdan con las escenas del clip.

A la izquierda, vista satelital del sitio. A la derecha, el video viral. Foto: captura de Google Earth / X

Conclusión

El video viral no guarda relación con el ataque efectuado el 21 de junio por Estados Unidos a tres bases nucleares de Irán. Su primer registro data del 14 de junio y está relacionado con una protesta en San Diego contra las medidas alentadas por Donald Trump en materia migratoria. Por lo tanto, calificamos las publicaciones como engañosas.

