La margarina no está a una molécula del plástico y menos comparte 27 ingredientes con la pintura

Un bulo viejo. A través de las redes sociales, se ha viralizado una imagen convertida a video que supuestamente afirma que la barra de margarina está a una molécula del plástico, y que esta misma comparte 27 ingredientes similares a la pintura, por lo que sería extremadamente dañino para la salud. Sin embargo, esta narrativa es falsa.

La imagen es estática, pero tiene una melodía de fondo que lo acompaña. Se observa un cuchillo sobre una mantequilla de margarina pasando su fila para obtener una tajada. En la parte central de la imagen, en una zona superior, se lee: "La margarina está a una molécula del plástico y comparte 27 ingredientes con la pintura. ¡Disfruta tu comida!".

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de TikTok e Instagram. Foto: capturas de pantalla.

PUEDES VER: Video del rescate de una ballena gigante cubierta de crustáceos no es real

Hasta la publicación de esta verificación, el posteo más difundido por las redes sociales se halla en la red social de TikTok, que ha logrado obtener 386.200 visualizaciones, 9.156 'me gusta' y cuenta con 8.714 veces compartido por diversos usuarios por otras redes sociales o chats personales.

La margarina no comparte similitudes con el plástico ni con la pintura

Al realizar una búsqueda con palabras clave sobre la consulta de la afirmación del bulo, hallamos varios notas que desmienten esta desinformación por páginas webs y videos desde 2003, 2018, 2021 y 2025. Este último año, el químico Vladímir Sánchez, a través de su canal de divulgación educativa, Breaking Vlad, explicó que la margarina, así comparta similitudes en un caso hipotético, no sería cercana al plástico, porque las combinaciones químicas y su resultado derivan del porcentaje de los elementos utilizados. Por ejemplo, él señala que si al agua le quitáramos una molécula, entonces, supuestamente, sería agua oxigenada, que es utilizada para tratar heridas; pero no es así, las composiciones son diferentes y los usos completamente distintos.

El medio estadounidense Science Based Medicine señaló en el 2018 que dicha comparación es absurda, ya que la margarina no comparte ni una molécula con el plástico, además de que este mantiene polímeros, mientras que el producto consumible, no.

Composición de la margarina. Foto: Open Food Facts.

Sobre los supuestos 27 ingredientes que la mantequilla comparte con la pintura, el verificador Pesa Check realizó una comparación de las composiciones de ambos productos en el 2021 con el fabricante de pinturas Dunn Edwards. El emprendedor explicó que las pinturas solo están hechas de 4 ingredientes, que incluye los pigmentos de coloración, aglutinantes, disolventes para aplicar sobre pared y aditivos resistentes al moho. Ninguno se encuentra en la ficha técnica de las mantequillas de margarina.

Por otro lado, al revisar las publicaciones del usuario que difundió el bulo, hallamos que es un divulgador de teorías de la conspiración, como que el papa Francisco fue nexo con el demonio, que las vacunas son dañinas porque intentan asesinar personas y que la pandemia de la Covid-19 nunca ocurrió.

Conclusión

La mantequilla de margarina no se acerca a la composición del plástico debido a que esta tiene polímeros, y el comestible, no. Tampoco la pintura, ya que este tipo de elemento solo tiene 4 ingredientes, no 27 como indica el bulo, y así sea, tampoco tiene similitud con la margarina. Se trata de un bulo de la conspiración antiguo, que remonta sus inicios desde el 2003. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.