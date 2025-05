Grecia sí pinta sus aviones de combate con imágenes cristianas, pero no comenzó en 2025

El papa León XIV inició oficialmente su papado el 18 de mayo de este 2025 con una misa de entronización en el palacio del Vaticano, donde alrededor de 200.000 feligreses lo acompañaron a escuchar su ponencia episcopal. En este contexto, se ha viralizado por redes sociales que el gobierno de Grecia ha comenzado a pintar sus aviones de combate con símbolos cristianos-ortodoxos en señal de una vuelta a sus raíces religiosas. Sin embargo, esta narrativa es engañosa.

El bulo está acompañado de dos imágenes donde se ve aviones tipo caza pintados con los rostros de algunos mártires de la religión católica, como Jesús o María. Una de ellas parece tener la silueta de una pintura hecha al óleo.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de X y Threads. Foto: capturas de pantalla.

"Grecia ha comenzado a pintar imágenes cristiano-ortodoxas en sus aviones de combate. Europa está volviendo a sus raíces cristianas. ¿Apoyas esta medida?", se lee en las descripciones de la nota desinformativa compartidas.

Hasta la publicación de esta verificación, el posteo más viral fue hallado en la red social de X, que ha logrado recopilar 931.200 visualizaciones, 44.000 'me gusta', 4.000 republicaciones por diversos usuarios en sus muros personales y 853 comentarios.

Tradición de símbolos católicos antecede desde 2014

Para rastrear la temática del bulo, realizamos búsquedas con palabras clave como "Hellenistic + fighter + planes + with + official + engraved + Christian + symbols", y hallamos que, en realidad, este tipo de pinturas con símbolos cristianos en los aviones de la fuerza aérea helenística son una tradición militar anterior al 2025, que es celebrada no solo con estas figuras, sino con pintados referidos al comando conjunto de cada escuadrón; es decir, que no todos los aviones en algún momento especial presentan íconos cristianos, algunos presentan tigres o figuras sarcásticas, como los personajes de Angry Birds en las estampas de reconocimiento de algunos aviadores.

En la página oficial de la Fuerza Aérea Helénica, encontramos también que este tipo de grabados es más visualizado en los aniversarios de distintos comandos conjuntos. Como el Escuadrón 332, que en el 2014 celebraron su 25° aniversario con la pinta de un arcángel en una de las aletas verticales del avión de combate F-16.

Aleta vertical del avión F-16 pintado con un arcángel. Foto: difusión.

También medios originarios de Grecia publicaron las fotografías de algunos de los aviones F-16 pintados con símbolos cristianos en la parte baja en el 2016, que van acompañados de notas de distintas temáticas referidas a la aviación o la misma fuerza aérea.

Parche de representación del escuadrón 110° de la fuerza aérea helénica que presenta un personaje de Angry Birds. Foto: captura de pantalla.

Conclusión

Las Fuerzas Aéreas de Grecia, entre sus comandancias, sí pintan sus aviones con figuras cristianas, pero no es desde este año o causa del nuevo papado. En realidad, este tipo de representaciones artísticas datan de hace años atrás, y no solo se diseñan símbolos religiosos, también satíricos o emblemáticos. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como engañosos.

