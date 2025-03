Ucrania y Rusia no lograron un acuerdo de paz por Donald Trump Pese a la última reunión en la Casa Blanca entre Zelenski y Trump, ninguno de los dos firmaron un acuerdo para terminar la guerra en Ucrania.

El 27 de febrero de 2025, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Kiev, Volodímir Zelenski, se reunieron en el Despacho Oval de la Casa Blanca para debatir sobre el futuro de la guerra en Ucrania. Sin embargo, las conversaciones se tornaron tensas y contrarias.

En este contexto, se ha viralizado por redes sociales que supuestamente Rusia y Ucrania han logrado la paz gracias a un convenio impulsado por Donald Trump, donde Zelenski donaría el 50% de los ingresos generados por los minerales en Ucrania a Estados Unidos, además de que no buscaría ingresar a la OTAN y renunciaría a algunos territorios invadidos por el ejército de Putin. Sin embargo, la información es falsa.

Publicaciones desinformativas por las redes de X y Facebook. Foto: capturas de pantalla.

El viral es acompañado de un metraje de 12 segundos, que muestra una reunión entre Donald Trump, el presidente de Francia, Emmanuel Macron y Volodímir Zelenski. Los mandatarios, en los últimos segundos, se unen para una foto retrato entre los tres.

"Noticia de último minuto: Rusia y Ucrania llegaron a un acuerdo de paz gracias al presidente Trump. El presidente Zelenski viajará a Estados Unidos para firmar el acuerdo, que se negoció con la participación del presidente Trump", se lee en la descripción de una publicación viralizada, que luego señala una serie de supuestos acuerdos, como la entrega del 50% de los minerales ucranianos a la Casa Blanca y que Kiev no busque ingresar a la Otan.

El posteo más difundido se encuentra en la red social de X, que logró 2.900 millones de visualizaciones, 15.000 'me gusta', 3.000 republicaciones por diversos usuarios en sus muros personales y 885 comentarios.

Zelenski no firmó ningún acuerdo de paz por Donald Trump

Para rastrear la desinformación, realizamos búsquedas con palabras clave en inglés como "The + United + States + signs + a + peace + agreement + with + the + Unit", y hallamos que ni Estados Unidos ni Ucrania firmaron un acuerdo de paz para terminar la guerra por la invasión de Rusia. De hecho, los acuerdos han sufrido un revés con la última visita de Volodímir Zelenski a Estados Unidos, terminando sin ninguna confirmación de apoyo por ambas partes.

Sobre que Ucrania daría el 50% de sus minerales a Estados Unidos como una forma de pagar la ayuda dada desde el 2022, se sabe que Zelenski, hasta el momento de esta publicación, no firmó ningún acuerdo, a pesar de que las coordinaciones entre autoridades de ambos países apuntaban a aceptar dicho trato como parte del acuerdo de paz con Rusia.

Última reunión entre Volodímir Zelenski y Donald Trump en el Despacho Oval. Foto: France 24/captura de Youtube.

Además, en la última reunión en la Casa Blanca el 27 de febrero de 2025, Zelensky se retiró del Despacho Oval sin firmar dicho acuerdo, dejando en duda si existirá el intercambio comercial por la protección contra Rusia. Ese mismo día, el mandatario de Kiev alertó a Trump que con este tipo de alianzas no hay garantías de que Putin atacase nuevamente, haciendo hincapié en que Rusia violó 25 tratados de alto al fuego.

La respuesta del mandatario de Estados Unidos fue la siguiente:

"He determinado que el presidente Zelenski no está listo para la paz si América está involucrada, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventaja, quiero PAZ. Ha faltado al respeto a los Estados Unidos en su preciado Despacho Oval. Puede volver cuando esté preparado para la paz", comentó Trump en su red social Truth.

Conclusión

El mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, no firmó ningún acuerdo de paz hecha por Donald Trump para terminar la guerra en su nación por la invasión militar de Rusia. Sin embargo, sí se tenía pactado un tipo de acuerdo para alcanzarla con Estados Unidos, como el envío del 50% de los minerales ucranianos como una forma de pagar la ayuda dada a Kiev desde 2022. Sin embargo, en la última reunión entre ambos líderes, Zelenski no firmó dicho estatuto y las relaciones se resquebrajaron. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

