Esta imagen no muestra la crucifixión de un ciudadano ucraniano pro ruso en el Donbass durante la invasión a Ucrania Video corresponde a un videomontaje de 2015 por hackers pro rusos en la guerra de milicias en Ucrania.

En el contexto de las negociaciones de paz entre Rusia y Estados Unidos por la guerra en Ucrania, se ha difundido en redes sociales una imagen que supuestamente muestra la crucifixión de un ciudadano ucraniano a favor de Rusia, quien luego es quemado por presuntos extremistas del régimen de Kiev. Sin embargo, la fotografía proviene de un videomontaje y la información es antigua.

La imagen muestra a 4 sujetos alrededor de su víctima, presuntamente crucificada y quemada en medio de alguna estepa ucraniana en la noche. El fuego parece que inicia con fuerza desde alguna base de los pies y se dirige hacia abajo.

"Un día, esta imagen llegó a manos de Vladímir Putin: un ciudadano del Donbass legalmente ucraniano, pero ruso de corazón, fue crucificado y quemado vivo. A él le siguieron muchos más; después de años infructuosos de pedir a Ucrania y a instituciones como La ONU o la UE que detuvieran la matanza, que respetaran los acuerdos de MINSK, la paciencia llegó a su fin", se lee en el primer párrafo de las difusiones desinformativas.

Imagen corresponde a un videomontaje por hackers rusos en 2015

Sometimos la imagen a una búsqueda inversa con las herramientas de Google y encontramos que el viral data del 24 de abril de 2015, y fue divulgado en formato de audiovisual por un grupo de hackers informáticos pro rusos llamados CyberBerkut, que realizó videomontajes falsos sobre supuestas operaciones del ISIS en Ucrania, como también robar cuentas digitales de opositores, como Ruslan Leviev, desarrollador de software ruso.

En abril de 2015, el gobierno de Putin se encontraba en un proceso de disolución de la "Nueva Rusia", o más conocida como Novoryssia, un estado ucraniano con historia arraigada a la rusia zarista, y que albergaba entre ellos la unión de las milicias de Donetsk (RPD en sus siglas universales) y Luhan (RPL), ambas simpatizantes del Kremlin. Estos estados se encontraban en guerra con Ucrania, buscaban obtener más territorios para servir como amortiguador geopolítico entre las influencias del Kremlin y Kiev.

Publicación de la BBC del 2016 que desmiente el metraje. Foto: captura de pantalla.

La BBC logró contactarse con el autor que publicó dicho viral en la red social VKontakte aquel 2015, del cual estaba vinculado al grupo de hackers CyberBerkut. El entrevistado respondió que el video fue enviado desde las propias milicias prorrusas, específicamente por dos milicianos de la RPD y otro de la RPL, y que él nunca estuvo en el momento en que se grabó el montaje, al igual que tampoco puede afirmar que sea cierto.

“Dos personas nos mandaron el vídeo de DNR y LNR (Donetsk y Lugansk). Este vídeo fue enviado a los combatientes por los nazis de Ucrania para darles miedo. Eso es lo que subrayamos. Quién lo había filmado y si es un vídeo genuino, esto no lo puedo decir, porque no estaba allí. Lo que quisimos decir es el hecho de que intentan asustar los combatientes de Novorosiya”, luego de ello, las siguientes preguntas no fueron respondidas, según la BBC.

A la izquierda: territorio actual invadido por Rusia en Ucrania | a la derecha: territorios de Novorosiya. Foto: composición LR/Infobae/Maldita

En la actualidad, parte del territorio de Novorrusia ha sido invadido por Rusia en la ofensiva contra Ucrania el 24 de febrero de 2022, y ha sido catalogada como una de las metas de Putin para anexar al poder del Kremlin.

Conclusión

El video fue divulgado por el grupo de hackers pro rusos CyberBerkut, quienes realizaron varios montajes ficticios en la guerra de las milicias separatistas en Ucrania en el 2015. El propio usuario vinculado a dicha organización que publicó el audiovisual confesó a la BBC que el material provino del territorio pro ruso de Novorosiya, y que iba dirigido a intimidar a sus propias unidades. Por lo tanto, calificamos estos posteos como falsos.

