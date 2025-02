Es falso este afiche del FBI que muestra a Javier Milei como uno de los 10 fugitivos más buscados No existe ningún registro verídico que certifique la inclusión del presidente argentino en la lista de máximos criminales divulgada por la institución estadounidense.

Desde el 14 de febrero, la imagen de Javier Milei ha quedado envuelta en la polémica, luego de que promocionara en su cuenta de X el lanzamiento de una nueva criptomoneda que, pese a una inicial cotización ascendente, sufrió un fuerte desplome en pocas horas y produjo masivas pérdidas que alcanzaron los 87.000.000 de dólares. Aunque el presidente de Argentina eliminó el tuit y concedió tres días después una entrevista al canal TN para defenderse de las acusaciones de estafa (formuladas por el estudio Moyano & Asociados ante la Justicia de Estados Unidos), varios diputados opositores - en su mayoría, del bloque Unión por la Patria - solicitaron un juicio político en su contra. En ese contexto, varios cibernautas difundieron en redes sociales un presunto cartel del FBI (Federal Bureau of Investigation, por sus siglas en inglés) que proclama al político libertario como uno de los diez fugitivos más buscados alrededor del mundo. No obstante, se trata de un registro apócrifo.

La imagen presenta en la parte superior un texto que expone el historial delictual adjudicado al político libertario. "Javier Gerardo Milei, actual presidente de Argentina y reputado economista, es buscado por orquestar un esquema masivo de fraude con criptomonedas bajo el nombre de $LIBRA", inicia el mensaje. "Aprovechando su posición de poder, Milei utilizó su plataforma presidencial para promover $LIBRA como una criptomoneda respaldada por el Estado que revolucionaría la economía global. En cambio, el plan defraudó a decenas de miles de inversores, incluidos ciudadanos argentinos y partes interesadas internacionales, con pérdidas que superaron los US$126 millones”, reseña la naturaleza del incidente. "Milei supuestamente utilizó recursos gubernamentales, discursos oficiales y medios estatales para legitimar la estafa, convenciendo a las víctimas de que $LIBRA era una inversión segura y respaldada por el gobierno", finaliza. En esa misma línea, destaca al centro una foto del mandatario e incluye sus datos personales en la zona inferior.

"El FBI ya subió el master poster de Javier Milei en su página oficial", reza un posteo viral en X. "Fenómeno penal", narra otra publicación en esa misma red social. Ambos contenidos circulan desde el 17 de febrero y, hasta el momento, han obtenido conjuntamente un total de 13.500 reacciones, 598 comentarios y 548.400 visualizaciones.

Desinformación sobre Javier Milei. Foto: captura de X

No figura ningún afiche con el rostro de Javier Milei en la página web del FBI

Ingresamos al canal institucional de la agencia federal de investigación de Estados Unidos para comprobar la autenticidad del contenido gráfico viralizado. Al hacer click en la pestaña "Más buscados", la portada muestra los rostros de 8 personas clasificadas en diferentes categorías, pero ninguna corresponde a Javier Milei.

Fotografías de las personas más buscadas por el FBI. Foto: captura de Google

El afiche viral consideró al mandatario argentino dentro de la condición de "los 10 fugitivos más buscados". Después de acceder a dicha opción en la red del FBI, comprobamos que la lista expone a 9 hombres (uno de ellos ya capturado) y una mujer. Sin embargo, al igual que el caso anterior, el exdiputado por Capital Federal (2021-2023) tampoco aparece en el expediente.

Lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Foto: captura de Google

Este resultado quedó refrendado cuando escribimos el nombre del presidente de la nación austral en el buscador de la presente categoría criminal. Así las cosas, no se trata de alguien que esté bajo orden de búsqueda y posterior captura.

Resultado de la búsqueda. Foto: captura de Google

De igual forma, en las redes sociales del FBI en Facebook y X no figuran publicaciones que haga referencia a Javier Milei como un prófugo solicitado por la Justicia. Asimismo, ningún medio periodístico argentino o internacional informó sobre tal cuestión.

Por último, hallamos varias inconsistencias en el cartel viral, tras compararlo con un ejemplar real. Por ejemplo, Javier Milei es presentado primero con su apellido y en negrita. Además, el texto adjunto en la zona superior no se circunscribe a los delitos incriminados al acusado. También, tanto el sobrenombre como la fecha de nacimiento, así como el país de nacimiento y el color de los ojos, aparecen en negrita, en contraposición con los demás criterios. Adicionalmente, se señala que la estatura del mandatario es 5' (1.52 m.), lo cual no es cierto, de acuerdo con reportes de TN y El Destape, quienes aseguran que mide más de 5'7 (1.70 m.). Por otra parte, en el parámetro de "Recompensa", las letras que componen el enunciado tienen un tamaño más grande que lo convencional.

Comparación entre un afiche real diseñado por el FBI (izquierda) y el modelo viral (derecha), junto con los detalles erróneos de este último. Foto: captura de Google

Conclusión

El afiche con el rostro de Javier Milei no es auténtico. No figura ningún contenido de esta clase en la página de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Igualmente, no existen reportes periodísticos al respecto. Por consiguiente, calificamos las publicaciones como falsas.

