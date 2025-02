Marco Rubio no quitará la visa a Gustavo Petro y a su familia por tensiones con Estados Unidos No existe información oficial y verídica del supuesto pedido por el secretario diplomático de los Estados Unidos, Marco Rubio.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en reiteradas ocasiones a la prensa internacional, destacó su negativa a la nueva administración de Donald Trump por la imposición de más aranceles y la deportación de inmigrantes a sus países. Uno de los casos más populares entre las fricciones diplomáticas de ambas naciones ha sido la discusión entre el secretario estadounidense, Marco Rubio, y el mandatario colombiano por comentarios que dejan al descubierto la falta de cooperación.

En este contexto, se ha viralizado por redes sociales que Marco Rubio estaría pidiendo el retiro de la visa a Gustavo Petro y su familia por estos conflictos. No obstante, la narrativa es falsa.

Uno de estos posteos está acompañado de un video estático que muestra una fotografía de Marco Rubio y un cintillo que contiene la frase: "Urgente: Marco Rubio revocará la visa de Gustavo Petro y de todos sus amigos y familiares. ¿Estarías de acuerdo con eso?". En otras, como encontradas en Facebook, solo llevan la composición de dos retratos de las autoridades destacadas.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Facebook y X. Foto: capturas de pantalla.

Hasta la publicación de esta verificación, el posteo más difundido fue encontrado en la red de X, que logró recopilar 101.000 visualizaciones, 8.000 'me gusta', 2.000 republicaciones por diversos usuarios en sus muros personales y 520 comentarios.

Secretario Marco Rubio no pidió retirar la visa a Gustavo Petro y a sus familiares

Realizamos búsquedas con palabras clave como "Marco Rubio withdraws visa from the president of Colombia Gustavo Petro" y no encontramos información oficial sobre el supuesto pedido del secretario de querer quitar la visa al mandatario colombiano, a su familia y amigos. Tampoco encontramos publicaciones sobre el tema en las cuentas oficiales de ambas autoridades en las redes sociales.

Sin embargo, encontramos que ambas partes se encuentran en rencillas diplomáticas que exponen una mala relación. En una columna de opinión de Marco Rubio, publicada en el medio The Wall Street Journal, el secretario señaló que Colombia es uno de los países que muestra reticencias a querer colaborar con Estados Unidos, señalando que, si en la actualidad dicho país se encontrase en elecciones, Gustavo Petro no ganaría por su impopularidad.

Ante ello, Gustavo Petro respondió que tiene popularidad igual a la del mismo presidente Donald Trump y que "le cuentan mucha mentira los ricachones colombianos que buscan rodearlo". Seguido de esto, publicó una captura de pantalla de una supuesta encuesta, hecha por Invamer, que señala la popularidad del mandatario colombiano en un 46%. Sin embargo, ha sido desmentida por el portal La Silla Vacía, quien consultó con el director de la encuestadora, Martín Orozco Pfeifer, sobre la veracidad del documento, respondiendo que la interfaz no corresponde a sus diseños.

Conclusión

No hay información oficial o verídica que indique el retiro de la visa a Gustavo Petro, su familia y amigos en el contexto del debilitamiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia. Hasta la actualidad, se ha identificado varias fricciones entre el secretario Mario Rubio y el presidente, pero no sanciones individuales. Por lo tanto, calificamos estos posteos como falsos.

