Gustavo Petro no ofreció un discurso en estado de ebriedad: es un video adulterado El registro fílmico fue manipulado para exponer una impresión distinta de la alocución originalmente efectuada por el mandatario colombiano.

Se hizo viral en redes sociales una secuencia que muestra a Gustavo Petro dirigiéndose ante los medios de comunicación bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, esto no es cierto.

Durante los 21 segundos del clip, se escucha al presidente de Colombia, presuntamente embriagado, decir lo siguiente: "No he hecho la primera fiesta desde que me posesioné en este gobierno que ustedes sepan, ¿o sí? Ni vallenato, ni Silvestre Dangond como se la pasaba por aquí, ni nada. Aquí nadie (el audio es cortado abruptamente)".

"Petro, bajo los efectos del alcohol, niega que consume bebidas alcohólicas", se lee en el epígrafe de los posteos virales en Facebook y X que circulan desde el 30 de enero. Hasta la fecha, estos contenidos registran conjuntamente un total de 10.900 reacciones, 940 comentarios y 780.000 visualizaciones.

Publicaciones del video viral sobre Gustavo Petro. Foto: captura de Facebook / X

En el video original, Gustavo Petro no aparece en estado de ebriedad

Para verificar la veracidad del material audiovisual, realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google con la selección de un fotograma específico. En la lista de resultados, hallamos una publicación realizada el 29 de enero en YouTube por el medio colombiano 360 Radio, en donde se observa la misma escenografía expuesta en el video viral. Según la descripción del contenido, el mandatario criticó al senador Efraín Cepeda, actual presidente de dicha cámara legislativa y militante del opositor Partido Conservador, y negó que haya organizado fiestas e ingerido bebidas alcohólicas desde su investidura.

Versión original de la secuencia viral. Foto: captura de YouTube

En este video, de 1 minuto con 35 segundos, Petro se expresa de manera fluida. Así las cosas, ubicamos el fragmento que comprende las declaraciones transmitidas en la versión viral entre los minutos 0:57 y 1:11. Es decir, una duración de 14 segundos, 7 menos que en el otro modelo. Al hacer clic primero en la sección "Configuración" y luego en la opción "Velocidad de reproducción", comprobamos que el video viral fue ralentizado a una velocidad de 0.75 para transmitir la narrativa que el político progresista declaraba en estado de ebriedad.

Por otra parte, en la esquina superior izquierda del contenido videográfico figura el logo del Gobierno de Colombia. De hecho, en la misma nómina de resultados, encontramos la primera evidencia de esta conferencia en el canal oficial de YouTube de la Presidencia de la República de dicho país. Cuenta con una duración cercana a los 50 minutos y su temática principal gira en torno a la juramentación de los nuevos ministros de Hacienda y Relaciones Exteriores, Diego Guevara y Laura Sarabia, respectivamente, así como del flamante director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Jorge Rojas. En esta ocasión, el extracto referente a la secuencia viral oscila entre los minutos 41:11 y 41:25.

Versión completa de la conferencia llevada a cabo por Gustavo Petro. Foto: captura de YouTube

A través de su sitio web institucional, el ente gubernamental colombiano publicó el discurso completo del presidente en el evento público. Dividido en 4 bloques, complementó la posesión de los nuevos funcionarios con su posición en varios temas; entre ellos, la inteligencia artificial, la niñez, las exportaciones y el gasto público. Cerca al tramo final, encontramos las palabras que expresó a lo largo del contenido viral. "Aquí nadie toma un trago siquiera", es el enunciado completo que no fue incluido en dicha publicación, como parte de su defensa ante las críticas vertidas sobre un posible consumo de bebidas alcohólicas durante sus funciones como jefe de Estado.

En rojo, el párrafo mencionado parcialmente por Petro en el clip viral. Foto: captura de Google

El acto fue reportado por medios colombianos como W Radio, El Espectador, Caracol Televisión y RCN Radio. Ninguno de ellos señaló que Petro se encontrara en estado de ebriedad durante su presentación.

Conclusión

Se trata de un contenido manipulado. Luego de una comparación con el modelo original, se constató que fue objeto de una disminución de velocidad en su reproducción para dar a entender que Gustavo Petro estaba embriagado mientras se dirigía ante la opinión pública. Por lo tanto, calificamos las publicaciones como falsas.

