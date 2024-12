Video no corresponde a compradores por ofertas del Black Friday en Chicago

El Black Friday (Viernes Negro) es el viernes posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos (este 2024 fue el 29 de noviembre). Este acontecimiento, replicado en distintas partes del mundo, incluido el Perú, marca el inicio de la temporada de compras navideñas. Durante estas campañas suele evidenciarse hechos de violencia entre compradores al momento de disputarse los productos con mejores ofertas en los comercios.

En medio de este contexto, recientemente, ha aparecido en las redes sociales un video que muestra a un grupo de ciudadanos afroamericanos con mascarillas saqueando una tienda Nike, en Chicago, con la siguiente descripción: "Black Friday Door Busting Deals. Chicago knows a good steal when they see it!" (Ofertas del Viernes Negro que te dejarán sin aliento. ¡Chicago reconoce una buena oferta cuando la ve!).

Hasta el momento, esta publicación acumula 441.300 visualizaciones y más de 1.000 'me gusta'. Encima del clip de 14 segundos se muestra un logo que dice "Fat New Channel", que haría referencia a un canal de televisión.

Bulo sobre compradores por ofertas del Black Friday en Chicago. Foto: captura de X

Es falso que video muestre a compradores por ofertas de Black Friday en Chicago

Al realizar una búsqueda interna en inglés, encontramos que las imágenes corresponden a los saqueos a varias tiendas en Chicago a fines de mayo de 2020, durante protestas masivas en torno al asesinato del afroamericano George Floyd por el oficial Devin Chauvin de la Policía de Estados Unidos, quien se arrodilló sobre su cuello durante casi 10 minutos mientras lo arrestaban, lo que ocasionó su muerte por asfixia. Entre las tiendas perjudicadas se encuentran Zara, CVS, Walgreens, Neiman Marcus y Nike, esta última está ubicada en la cuadra 6 de la avenida Michigan, en la ciudad de Chicago, estado de Illinois, cuyo establecimiento fue saqueado y destruido con violencia.

De otro lado, el logo, que mancha el video del bulo, no corresponde a ningún medio de comunicación. En el análisis del usuario de X que lo publicó, este usa como perfil la imagen del político norteamericano y gobernador de Illinois, Jay Robert Pritzker, y se trata de una cuenta de parodias, tal como refiere su nombre, God JB Pricker (Parody).

El video original es de 15 segundos y fue publicado el 30 de mayo del 2020 por el periodista Ben Pope, del medio Chicago Sun Times. Varios medios de la nación internacionales usaron el material del reportero para explicar lo que ocurrió aquel día. RT puso en contexto que los manifestantes saquearon la tienda Nike, pese a que, en la víspera, la famosa marca de ropa deportiva envió un mensaje de reflexión a la comunidad sobre el asesinato de George Floyd. De otro lado, NBC Chicago expuso los hechos de violencia y los daños que sufrieron las tiendas comerciales en la popular avenida Michigan. Asimismo, citaron las declaraciones de la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, quien condenó estos actos de violencia que solo consiguen "ceder ante las mismas fuerzas de opresión" contra las que se lucha.

Tuit original del periodista Ben Pope sobre el saqueo a la tienda Nike el 30 de mayo del 2020. Foto: captura de X

Cabe señalar que la muerte de George Floyd en Mineápolis provocó una indignación generalizada en todo Estados Unidos y que estuvo marcada por movilizaciones por parte de la sociedad civil afroamericana y organizaciones de derechos humanos, cuyas consignas se resaltan su lucha para frenar el racismo y el abuso policial en Estados Unidos contra los afroamericanos.

Conclusión

El video viral no corresponde a la reacción o saqueo de compradores por ofertas del Black Friday en Chicago. Circula en la web desde mayo de 2020 y exhibe el saqueo de un grupo de afroamericanos a una tienda Nike en la avenida Michigan, en la ciudad de Chicago, estado de Illinois, en el marco de las protestas masivas por el asesinato de George Floyd a manos de la Policía de Estados Unidos, por lo que no guarda ninguna relación con el Blay Friday. Por ende, calificamos esta publicación como falsa.

