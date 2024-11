Video no muestra a un buque de guerra de EE. UU. en llamas por ataque de los hutíes de Yemen El portaaviones que se muestra en el clip no es el USS Abraham Lincoln (CVN-72), sino el USS Bonhomme Richard (LHD-6).

La milicia islamista paramilitar de los hutíes, que busca imponer un régimen teocrático en Yemen, reclamó recientemente el ataque al portaaviones Abraham Lincoln, perteneciente a la Marina de Estados Unidos, en aguas del mar Rojo. En ese contexto, cibernautas divulgaron en redes sociales un video que expone, supuestamente, algunos momentos específicos de esta ofensiva militar contra el buque estadounidense. Sin embargo, esta información es errónea.

Las escenas del material audiovisual, de 27 segundos de duración, presentan en primer plano a un buque en llamas. Asimismo, se observa en la parte superior izquierda un logo compuesto por las letras F y E, así como un cintillo rojo en la zona inferior que contiene la oración "Escenas del incendio del portaaviones estadounidense Abraham (Lincoln)", traducida al español. Por otro lado, en los segundos finales, una voz en off afirma lo siguiente: "La reparación del barco se estimó que costaría entre 2,5 y 3…", sin llegar a completar dicha idea.

"Los hutíes realizaron un ataque con drones contra el portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln, en respuesta a un ataque previo de EE. UU. y el Reino Unido en Yemen", se lee en las descripciones de las publicaciones virales en Facebook y X, las cuales circulan desde el 13 de noviembre. Hasta la fecha, acumulan más de 3.500 reacciones, 1.000 reposteos y 151.000 visualizaciones.

Video de buque de guerra de EE. UU. en llamas fue alterado en 3 clips y data del 2020

Aplicamos una búsqueda inversa de imágenes en Google con la selección de un fotograma específico y hallamos una publicación hecha el 13 de julio de 2020 en la página 21st Theater Sustainment Command, organización dependiente del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En ella podemos ver un video de 35 segundos, que acompaña una descripción con el título "USS Bonhomme Richard (LHD 6) Fire".

En el texto, se describe que el 12 de julio los marinos y bomberos del Gobierno de Estados Unidos atendieron un incendio del barco anfibio USS Bonhomme Richard (LHD 6), que estaba amarrado en el muelle de la Base Naval de San Diego, y que la emergencia se prorrogó hasta el día siguiente. Asimismo, se indica que este buque se encontraba en mantenimiento desde el 2018.

En esa misma línea, el Instituto Naval de Estados Unidos (USNI, por sus siglas en inglés) elaboró un reporte sobre el suceso, en el que resalta que “solo unos 160 marineros de los 1.000 tripulantes del barco estaban a bordo cuando se produjo el incendio” y que este pudo iniciarse “en algún lugar de la gran zona de almacenamiento del barco en sus cubiertas inferiores”.

Por otro lado, la cuenta DFRAC compartió en X un análisis explicativo acerca de la veracidad de la información asignada al video viral. En líneas generales, dio a conocer que este representa una compilación de 3 extractos diferentes.

Los primeros 13 segundos corresponden al extracto de un video que subió la Marina de Guerra de los Estados Unidos el 14 de julio de 2020 a su canal de YouTube. El segundo clip también muestra el buque de guerra USS Bonhomme Richard, como parte de un informe del medio CBS Evening News, publicado en octubre de 2021, que aborda nuevas revelaciones sobre la investigación de este incendio en San Diego en julio del 2020.

El último clip corresponde a un informe del canal FOX 5 San Diego, dado a conocer en noviembre del 2020, en el que se da a conocer que la Marina de Guerra de Estados Unidos mandará al depósito de chatarra el USS Bonhomme Richard, porque las reparaciones, después del incendio resulta muy costoso. Aquí sí se puede terminar de escuchar lo que menciona el periodista: "Repairing the ship was estimated to be between 2.5 3.2 billion dollars" (La reparación del barco se estimó que costaría entre 2.5 y 3.2 mil millones de dólares). Esto demuestra que todos los clips se relacionan con el mismo incidente y de 2020.

Conclusión

El video viral no corresponde con el ataque al barco USS Abraham Lincoln (CVN-72). Circula en la web desde julio de 2020 y exhibe el incendio del buque USS Bonhomme Richard en la ciudad de San Diego, California, por lo que no guarda ninguna relación con los hutíes. Por ende, calificamos estas publicaciones como falsas.

