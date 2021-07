En Facebook, un hombre llamado Fernando López Mirones asevera en un video que las pruebas PCR “no sirven para diagnosticar (el virus de la COVID-19) en absoluto”. “Hasta un 97% de error. Es una barbaridad (...) lo van a utilizar como instrumento para detener, retener y secuestrar a la gente”, se le escucha decir en el material audiovisual, publicado el último 29 de junio.

Añade también, sin pruebas de sus argumentos, que “es imprescindible que acabemos con las PCR porque no sirven para nada”. Al momento, esta publicación comprende más de 2.000 compartidos y 14.000 reproducciones en la red social.

Sin embargo, lo que afirma López sobre los test PCR es falso. Estas pruebas sirven para detectar que el SARS-CoV-2 ingresó al organismo. Son parte del diagnóstico de los casos de la COVID-19. El empleo de estos test cuenta con respaldo científico.

Las PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa, por sus siglas en inglés) son una prueba de diagnóstico que permite identificar un fragmento del material genético del nuevo coronavirus, que es una molécula de ARN, según el Ministerio de Sanidad de España.

Erika Castillo, PhD en Ciencias Médicas y fundadora de cienciagenerika, declaró para una verificación anterior que estas sirven para detectar la presencia del virus de la COVID-19 en el organismo . No obstante, aclaró que sus resultados no diagnostican si el paciente se halla en un estado grave o leve y si contagia o no.

Para determinar el estado clínico, es necesario que estas pruebas se encuentren complementadas con otras evaluaciones médicas, de acuerdo a la especialista.

Del mismo modo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las PCR “se consideran instrumentos que ayudan a establecer el diagnóstico”.

En ese sentido, puntualiza: “Los profesionales de salud deben interpretar sus resultados teniendo en cuenta el momento de muestreo, el tipo de muestra obtenida, las características del ensayo, las observaciones clínicas, los antecedentes del paciente, la infección confirmada en cualquiera de sus contactos y la información epidemiológica”.

Castillo remarcó que existe la posibilidad de los falsos negativos y positivos por estos test, pero son casos inusuales. “Por algo decimos que no es 100% efectivo. Nada es 100% efectivo. Ni tampoco por eso podemos decir que no sirve (el test PCR) porque sí sirve (...). Ningún examen te da la respuesta a todo”, enfatizó.

En un artículo, publicado en la revista The Conversation el 2 de junio de 2021, se afirma también que estas pruebas son falibles a pesar de que son valiosas en la detección del SARS-CoV-2.

Estiman que la sensibilidad de las PCR (probabilidad de que una muestra positiva genere un resultado positivo) oscila entre el 70% y el 90% y la especificidad (probabilidad de que una muestra negativa origine un resultado negativo) se sitúa por encima del 99,5%.

“Esto implica que prácticamente no se producen falsos positivos (las muestras negativas apenas devuelven resultados positivos). Pero sí puede haber algún falso negativo (muestra positiva que da lugar a un resultado negativo)”, se lee.

Otra investigación del 23 de marzo de este año, alojado en el Centro Nacional para la Información Biotecnológica, indica que los test PCR son considerados el “gold standard” para el diagnóstico del SARS-CoV-2 .

“Se trata de la prueba diagnóstica más sensible y específica disponible por el momento con una sensibilidad del 85-90% y una especificidad de casi el 100%, por lo que ha sido considerada la técnica de elección y referencia para el diagnóstico de la COVID-19”, se sostiene.

Señala que las PCR no están exentas de presentar falsos negativos y positivos. El primer caso se puede producir por estas causas: muestra insuficiente, poca carga viral según el estadio (asintomático, presintomático o postsintomático), transporte inadecuado o con retraso o error en etiquetaje.

El segundo caso —que son catalogados como infrecuentes— puede ocurrir cuando existen contaminaciones cruzadas entre muestras o error en etiquetaje.

En este medio determinamos anteriormente también que las PCR son las pruebas más óptimas en cuanto a la detección del virus de la COVID-19, de acuerdo a estudios publicados en The Lancet y Science Direct.

Intentamos comunicarnos con López para consultarle en qué se basa o cuál es la fuente para que sostenga que estas pruebas “no sirven para nada”, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos ninguna respuesta.

Sobre López Mirones

La persona que expone en un video aparece en redes sociales como “biólogo”, “divulgador científico” y “director y guionista de cine documental”.

Este señor ha sido desmentido por el fact-checking español Maldita, cuando afirmó que un estudio de Nature supuestamente indicaba que “un 80,2% de las PCR positivas son falsas”. Según la verificación, de la investigación no se podía deducir ello e incluso el propio autor de la investigación denunció que esa interpretación era “completamente errónea”.

Maldita también calificó de falsa otra afirmación de López. En ese entonces, aseveró que las vacunas de ARN mensajero (ARN m) convierten a las personas en transgénicos y que el ARNm ingresa al ADN. Este fact-checking concluyó que no hay evidencia de que estas inyecciones sean inseguras y que el ARNm no altera el ADN.

En Verificador también hemos desmentido en varios artículos (1, 2, 3, 4, 5 y 6) distintos bulos en el que se aseguraba que esta inyección era una “vacuna transgénica”, que degenera el ADN o el genoma humano y que “modifica los genes” o representa un crimen contra la humanidad.

Conclusión

Las pruebas PCR sirven para detectar la presencia del SARS-CoV-2 en el organismo. Estas cuentan con una alta sensibilidad y especificidad para identificar el virus. Para el diagnóstico de los pacientes de la COVID-19 se toman en cuenta los resultados de estos test, además de otras evaluaciones médicas. Por ello, lo que afirma López es falso.

