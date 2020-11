Los pronunciamientos en contra de la utilización de mascarillas han proliferado desde el inicio de la pandemia. En Verificador hemos demostrado que es falso que su uso no cuenta con evidencia científica y que tampoco produce falta de oxígeno ni colapsa el sistema inmunológico.

Desde el 12 de noviembre, publicaciones en Facebook afirman que el Tribunal de Berlín ha prohibido el uso de mascarillas en las escuelas y áreas de trabajo. “Berlín libre de mascarillas”, anuncia una de las primeras publicaciones. “El tribunal de Berlín ha decidido que a partir del próximo lunes está prohibido traer máscaras a la escuela y al trabajo”, se lee en una captura de pantalla.

El Tribunal de Berlín no ha prohibido el uso de tapabocas

Una búsqueda en la página web del Tribunal de Justicia de Berlín y en sus redes sociales no registra ninguna publicación relacionada a la prohibición del tapabocas en escuelas o colegios.

Es más, en una nota publicada el 13 de noviembre por el Departamento del Senado para Educación, Juventud y Familia se especifica que la mascarilla será obligatoria para todas las escuelas secundarias. “Todas las escuelas secundarias y vocacionales del estado de Berlín deben usar un protector bucal y nasal para todos los alumnos y todo el personal educativo y no educativo ”, dice el comunicado.

Además, la Alcaldía de Berlín ha indicado que todos los estudiantes deben llevar puesta el cubrebocas cuando se encuentren en un lugar cerrado. “Fuera de las lecciones y las actividades extracurriculares, así como del apoyo y la supervisión adicionales, los maestros, estudiantes, otro personal de la escuela y los visitantes están obligados a usar un protector bucal y nasal en las salas cerradas”.

En adición, en la página principal sobre la COVID-19 en Alemania se alienta el uso de este implemento de prevención del contagio en espacios públicos como centros comerciales, transporte público, escuelas y universidades.

El origen del bulo

Los comentarios en redes sociales sostienen como fuente a dos publicaciones, principalmente. Por un lado, un video en el que el ingeniero Manuel Döring y el abogado Ralf Ludwig “anuncian” las nuevas pautas adoptadas por el Seguro Social de Accidentes de Alemania (DGUV, por sus siglas en alemán).

“Los directores de escuela, maestros y empleadores serían responsables de los daños causados por las máscaras a sus estudiantes y empleados”, refieren mientras muestran un supuesto documento del DGUV.

Sin embargo, esta información ha sido desmentida por el Seguro Social quienes emitieron un comunicado en el que denuncian la difusión de información falsa . “En el video, se atribuyen a la DGUV declaraciones que no ha realizado y que generan incertidumbre entre empresas, empleados, profesorado, padres y alumnos respecto al uso de MNB (mascarillas)”, alertan.

Esta entidad sí ha publicado recomendaciones para el uso de mascarillas y en ninguno de los casos las prohíbe. El Seguro Social de Accidentes de Alemania aconseja que los alumnos tengan descansos cortos para quitarse los cubrebocas. Asimismo, detallan que si eso no es posible, lo mejor sería que tengan un descanso de 15 a 30 minutos después de tres horas de uso.

Por último, el medio de verificación AFP Factual también ha desmentido las aseveraciones de dicho video y concluyeron que el documento presentado no existe.

Por otro lado, hay quienes adjuntan una resolución del Tribunal Administrativo de la ciudad de Düsseldorf como fuente del bulo. El documento anuló el decreto general publicado por el alcalde de dicha de llevar máscaras de uso diario en toda la ciudad.

No obstante, en la misma publicación se explica que este rechazo se debe a que la orden no es concisa, puesto que no deja en claro cuáles son las circunstancias en las que el uso es obligatorio y en cuáles no.

Por ello, la alcaldía modificó su decreto, agregó los detalles solicitados y lo volvió a publicar, teniendo en cuenta las observaciones hechas anteriormente por el Tribunal. Ahora la Alcaldía establece el uso obligatorio de mascarillas en zonas concretas de la ciudad entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde, según aclaró también el medio español Newtral. “Requisito de máscara en el casco antiguo, el centro de la ciudad y en la estación principal de tren”, determinaron.

Las mascarillas no son perjudiciales para la salud

Las publicaciones de Facebook no solo informan erróneamente que se ha prohibido el uso de tapabocas en Berlín, sino que también señalan que este implemento es perjudicial.

Sin embargo, como hemos comentado anteriormente en Verificador, las mascarillas no representan ningún riesgo, debido a que no generan que la persona respire menos oxígeno ni que “respire su propio dióxido de carbono”.

A la vez, contrario a lo que algunos usuarios sugieren, los cubrebocas tampoco generan infecciones respiratorias ni enfermedades neurodegenerativas. En una verificación anterior, Augusto Tarazona argumentó que las mascarillas no crean las condiciones para la proliferación de bacterias ni gérmenes.

Conclusión

Las autoridades de Berlín recomiendan el uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios cerrados como escuelas y áreas de trabajo. Por lo tanto, es falso que el Tribunal de Berlín prohibió el uso de mascarillas en escuelas y trabajos.

