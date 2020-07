El 19 de julio, Mario David Romero Pérez —empresario que fue bautizado como el ‘Ángel del oxígeno de San Juan de Miraflores’ por vender el producto a precio justo en ese distrito de Lima Sur— falleció en el Hospital Guillermo Kaelin tras ser diagnosticado en una clínica con “neumonía probable por COVID-19″. Esto fue confirmado por el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud).

Ante el sensible fallecimiento del Sr. Mario Romero, el Ángel del Oxígeno, el Seguro Social del Salud - EsSalud, expresa sus condolencias con la familia y comunica lo siguiente. ⬇️ Posted by Seguro Social de Salud del Perú - EsSalud on Sunday, July 19, 2020

El cariñoso apelativo de ‘Ángel del oxígeno', dado por la prensa a los empresarios que vendían ese producto a precio justo, habría sido motivo de confusión por parte de algunos usuarios y portales informativos.

Algunas publicaciones que lamentaron la muerte de Mario Romero tenían la foto de Luis Barsallo, quien vende este producto en Callao a 15 soles el m³. Esto motivó la preocupación de conocidos de la familia del empresario. Por ese motivo, realizamos la aclaración en esta nota.

El texto es cierto, pero la foto es de otro vendedor de oxígeno.

Tras una búsqueda de imágenes, encontramos que la foto original estaba asociada a la noticia sobre el fallecimiento de Elsa Barsallo, la hermana de Luis Barsallo, el primer ‘Ángel del oxígeno’ conocido por la prensa, quien tiene un local de despacho del producto en Callao.

Imagen corresponde a una noticia sobre Luis Barsallo.

La foto original fue tomada por Jéssica Merino, del equipo de URPI (Unidad de Respuesta Periodística Inmediata) del Grupo La República y se publicó en el portal del medio el 24 de junio.

🚨#LOÚLTIMO | Elsa Barsallo, hermana del empresario, perdió la vida en el Hospital Militar en la madrugada de este martes. Posted by Diario La República on Tuesday, June 23, 2020

Otra de las fotos que se compartieron pertenecía a la agencia estatal de noticias Andina y fue publicada en una nota de El Peruano del 10 de junio. El fotógrafo es Jhonel Rodríguez Robles.

#CentralElPeruano 📌 “Me han dicho que soy el ‘Ángel del oxígeno’, espero que haya muchos ángeles más”, dice Luis... Posted by Diario El Peruano on Wednesday, June 10, 2020

Para el 10 de junio ya se conocía a Luis Barsallo —dueño de Distribuidora Criogas Comercial S.A.C. ubicada en la av. Palacios Mz. B lote 8— como el ‘Ángel del oxígeno'. En una entrevista con El Peruano, convocó a los empresarios de su rubro a vender ese producto a un precio justo. Dos días antes, Hugo Valdivia, se había aliado con Barsallo para ofrecer el m³ a 15 soles —a través de su empresa Diversal, ubicada en el cruce de la av. Faucett con Canta Callao—.

El 11 de junio, la empresa OxiRomero Group, del fallecido Mario Romero, apareció en una nota de TV Perú. Él fue el tercer empresario del que se tuvo noticia que vendía el oxígeno a 15 soles el m³. Lo hacía en la avenida Defensores de Lima 603, en el distrito de San Juan de Miraflores. Por eso lo bautizaron como el ‘Ángel del oxígeno del Cono Sur’. Maycol, uno de sus cuatro hijos, manifestó esta semana que la empresa seguirá en pie, con la misma filosofía de “sentimiento social”.

En un informe de la BBC del 12 de junio, el empresario contó que había tenido que vender solamente una pipeta a cada persona, debido a que algunos clientes revendían el oxígeno a un precio más caro.

Adjuntamos una crónica con la imagen del peruano que, en medio de la pandemia, no subió el costo del oxígeno. A sus 62 años, Mario David Romero Pérez, también conocido como el ‘Ángel del oxígeno de San Juan de Miraflores', fue identificado no solo por sus amigos y familiares, sino —sobre todo— por sus clientes como un empresario que no se aprovechó de las circunstancias ni comerció con el dolor.

Mario Romero, el ángel del oxígeno que partió al cielo [Por Carlos Contreras | @Carlitoz22] https://t.co/hycW6fd1VO — Diario La República (@larepublica_pe) July 20, 2020

Un hombre con humanidad. Mario Romero siempre trabajaba con el ejemplo. Viajaba y era un padre muy feliz.

Conclusión

El apelativo similar pudo haber inducido al error. Calificamos la publicación como imprecisa, ya que la foto no corresponde al fallecido.