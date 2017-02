Eliane Karp sobre Alejandro Toledo: “Se está acusando sin pruebas”

El Ministerio Público, según se pudo conocer, obtuvo declaraciones de un colaborador eficaz y Jorge Barata, ex CEO de Odebrecht en el Perú, donde confirman que entregaron la millonaria coima por el tramo II, III y IV de la Carretera Interoceánica. De este monto, la fiscalía rastreó que US$ 11 millones se encuentran en las cuentas de Josef Maiman, amigo cercano de Toledo.

En esta línea, la esposa del exmandatario asegura que “no hay datos” de lo expuesto y culpa al Poder Judicial de acusar “a-priori” por la presión de los medios de comunicación. “Recuerdo triste de la época fujimontesinistas”, apunta.

“No señores, no aceptamos estas formas de violación del derecho humano, la ruptura del estado de derecho y siempre lucharemos contra toda forma de abuso por parte del poder , más allá de nuestra muerte siempre habrán héroes - como Tupac Amaru- que pondrán su vida en juego!”, manifiesta.

Karp Fernenbug asegura que “no hay cuenta, ni transferencia” de dinero de parte de la constructora brasileña. En este sentido insta al fiscal a demostrar la culpabilidad de los imputados en el escándalo de corrupción. “Yo pruebo nuestra inocencia”, cita.

En otro momento también se dirige al presidente Pedro Pablo Kuczynski para recordarle que “conoce” lo que “hizo la última vez”. “Qué vergüenza PPK tú que tantos negocios y lobbies has hecho! No me hagas hablar because I know what you did last time!!!”, exclamó Eliane Karp.