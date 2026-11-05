Es falso que candidato de Ahora Nación lidere intención de voto para gobernador regional de Puno con 45%: estudio no cuenta con aval del JNE ‘Voto Responsable’, su autor, no es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del JNE y tampoco presenta la ficha técnica requerida para este tipo de estudios.

LO FALSO:

Eduardo Quispe, candidato de Ahora Nación para gobernador regional de Puno, lidera las preferencias con 45%.

LO VERDADERO:

‘Voto Responsable’, a quien se le atribuye la autoría del estudio, no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE y tampoco cuenta con canales oficiales. De igual manera, omite la ficha técnica requerida por ley. Por tanto, carece de validez.

En el contexto previo a la Segunda Elección Regional que se realizará el 6 de diciembre, se difundió en Facebook una supuesta encuesta de intención de voto para escoger al próximo gobernador regional de Puno. En esta, Eduardo Quispe, de Ahora Nación, ocupaba el primer lugar con 45%, seguido de Marcelino Tonconi, de la alianza ASI - Juntos por el Perú, con 26%. El 29% restante correspondía a personas que no precisaban por quién votarían.

Encuesta difundida en redes sociales. Foto: Facebook

A pesar de lo indicado, se identificaron elementos que pusieron en duda la autenticidad del material. En primer lugar, este era atribuido a ‘Voto Responsable’. Sin embargo, dicho nombre no figuraba en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Entidad no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras. Foto: JNE

De acuerdo con el artículo 10 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales, únicamente las personas naturales o jurídicas inscritas están autorizadas para elaborar y difundir encuestas de intención de voto o simulacros de votación.

Artículo 10 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales. Foto: JNE

Además, se realizó una búsqueda en Google para identificar posibles páginas web o cuentas oficiales en redes sociales vinculadas al autor. Sin embargo, no se encontraron resultados que permitieran corroborar su existencia.

A ello se suma que la publicación no presentaba una ficha técnica, cuya inclusión es obligatoria según el artículo 22 del ya mencionado reglamento electoral. En ella se debe consignar información relevante sobre el estudio, como su financiamiento, objetivos, tamaño de la muestra, margen de error, nivel de confianza, entre otros.

Artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales. Foto: JNE

Dichos elementos, según el JNE, permiten conocer las condiciones en las que se realizó la investigación y evaluar la calidad de sus resultados.

Por tanto, la supuesta encuesta no cumple con las condiciones necesarias para ser considerada válida en el presente contexto electoral.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido una supuesta encuesta que ubica a Eduardo Quispe, candidato de Ahora Nación, en el primer lugar de intención de voto para gobernador regional de Puno, con 45%. Sin embargo, carece de validez, pues se atribuye a ‘Voto Responsable’, entidad que no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE, no cuenta con canales oficiales que permitan corroborar su existencia y tampoco presenta la ficha técnica obligatoria para este tipo de estudios.