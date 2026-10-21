Video de hombre que cruza una calle inundada en Chulucanas cargando su bicicleta circula como actual, pero fue grabado en febrero

El pasado martes 20 de octubre se registraron inundaciones en Chulucanas, Morropón, Piura, que afectaron calles, viviendas y diversos establecimientos. En ese contexto, en redes sociales se difundió un video en el que se observa a un hombre cargando su bicicleta mientras cruza una calle inundada, presentado como si se tratara de un hecho reciente.

Sin embargo, una búsqueda inversa de sus fotogramas permitió encontrar el mismo video en las redes sociales de la Agencia Andina (1, 2, 3), medio de comunicación oficial del Estado peruano. Las publicaciones, que datan del 25 de febrero de 2026, también informan sobre calles inundadas en Chulucanas.

Andina compartió el video en su página de Facebook en febrero. Foto: Andina

Andina compartió el video en su cuenta de Instagram en febrero. Foto: Andina

Andina compartió el video en su cuenta de X en febrero. Foto: Andina

De acuerdo con información presentada por el mencionado medio, en esa fecha, la ciudad había registrado 58,4 milímetros de lluvia acumulada en 24 horas, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Esto provocó aniegos en distintos sectores.

Posteriormente, brigadas municipales se encargaron de realizar labores de limpieza y rehabilitación de las vías afectadas por el agua y el lodo.

Nota de Andina del 25 de febrero. Foto: Andina

Por tanto, aunque el video es real y muestra una inundación en Chulucanas, Piura, no corresponde a las lluvias del 20 de octubre de 2026, sino a un episodio ocurrido el 25 de febrero del mismo año.