Es falso que más del 80% de los peruanos y las Fuerzas Armadas apoyen a Keiko Fujimori y la disolución del Congreso

LO FALSO:

En redes sociales circula una publicación que afirma que las Fuerzas Armadas y más del 80% de la población peruana respaldan a la presidenta Keiko Fujimori y apoyan cerrar la Cámara de Diputados y disolver el Congreso.

LO VERDADERO:

Las encuestas recientes no registran un respaldo superior al 80% a Keiko Fujimori. Ipsos reportó 57% de aprobación a su gestión, mientras que Datum registró 60%.

Tampoco existe evidencia de un respaldo institucional de las Fuerzas Armadas a esta medida. La Constitución establece que las FF. AA. son no deliberantes y están subordinadas al poder constitucional.

En medio del debate político sobre las facultades y atribuciones del Ejecutivo frente al Parlamento, circula una publicación que afirma que las Fuerzas Armadas y más del 80% de la población peruana respaldan a la presidenta Keiko Fujimori y apoyan cerrar la Cámara de Diputados y disolver el Congreso. La publicación presenta esta supuesta mayoría ciudadana y el respaldo de las instituciones castrenses como sustento para una eventual medida contra el Parlamento.

Post viral. Foto: Facebook

La publicación con mayor alcance al cierre de esta verificación se encuentra en Facebook, donde registra más de 4.100 ‘Me gusta’ y 1.900 comentarios, además de haber sido compartida más de 1.200 veces.

Publicación con mayor alcance. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Las encuestas disponibles no respaldan que más del 80% de la población apoye a Keiko Fujimori. Un estudio nacional de Ipsos, realizado el 5 y 6 de agosto de 2026, registró 57% de aprobación a su gestión, mientras que Datum la ubicó en 60%. Ambas cifras se encuentran muy por debajo del porcentaje señalado en la publicación y, además, estos sondeos no permiten afirmar que exista un respaldo mayoritario a una eventual disolución del Congreso.

Encuesta realizada por Ipsos. Foto: Ipsos

Encuesta realizada por Datum. Foto: Datum

Si bien una encuesta de Ipsos registró niveles de respaldo cercanos al 80% o superiores para determinadas medidas que el Ejecutivo solicitó implementar mediante facultades delegadas, como combatir la inseguridad ciudadana (88%) y enfrentar el fenómeno de El Niño (86%), estos porcentajes corresponden a medidas específicas y no a la aprobación de Keiko Fujimori ni al respaldo a cerrar la Cámara de Diputados o disolver el Congreso. Por tanto, no pueden utilizarse para sustentar que más del 80% de la población apoya esas acciones.

Encuesta de Ipsos. Foto: Ipsos

En cuanto a las Fuerzas Armadas, tampoco existe evidencia de un respaldo institucional a la presidenta Keiko Fujimori ni a la disolución del Congreso. La Constitución Política establece que las Fuerzas Armadas no son deliberantes y están subordinadas al poder constitucional, por lo que una afirmación sobre un supuesto apoyo político de estas instituciones requiere un pronunciamiento oficial que lo sustente. Hasta el momento, no se ha identificado una declaración institucional de las Fuerzas Armadas que respalde la medida señalada en la publicación.

Conclusión

En redes sociales se difundió una publicación que afirma que las Fuerzas Armadas y más del 80% de la población peruana respaldan a la presidenta Keiko Fujimori y apoyan disolver el Congreso. Sin embargo, la afirmación carece de sustento. Las encuestas disponibles muestran niveles de aprobación inferiores al 80% y los porcentajes cercanos o superiores a esa cifra registrados por Ipsos corresponden a medidas específicas, como otorgar facultades al Ejecutivo para combatir la inseguridad y enfrentar el fenómeno de El Niño, no a una aprobación general de la presidenta ni al cierre o disolución del Parlamento. Además, no se ha identificado una encuesta que haya consultado específicamente si más del 80% de los peruanos respalda la disolución del Congreso. Del mismo modo, no existe evidencia de un respaldo institucional de las Fuerzas Armadas a esta medida; la Constitución establece que estas son no deliberantes y están subordinadas al poder constitucional.