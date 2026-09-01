Es falso que este video muestre el rechazo a Keiko Fujimori durante su visita a Tacna: las imágenes corresponden a una protesta en Albania y el audio fue superpuesto

LO FALSO:

En redes sociales se viralizó un video que presenta al auto presidencial siendo atacado con huevos e insultos durante la visita de Keiko Fujimori a Tacna.

LO VERDADERO:

Aunque Keiko sí recibió rechazo en Tacna, el video viral no corresponde a ese momento. Una búsqueda inversa y el análisis de las imágenes permitieron identificar que el registro corresponde a una protesta ocurrida en Albania.

Además, el audio fue alterado: la expresión “¡Basura, corrupta, mafiosa!” fue incorporada posteriormente y proviene de un registro grabado en las afueras de un concierto de Soda Stereo en Lima.

En el contexto del viaje de Keiko Fujimori a Tacna por el aniversario de la reincorporación de la ciudad al Perú, circuló en redes sociales un video que presenta el momento en que el auto oficial de la presidenta es increpado por un grupo de personas que le lanzan huevos y profieren insultos. La publicación da a entender que las imágenes corresponden al recibimiento que tuvo Fujimori durante su visita a la ciudad.

Capturas del video viral. Foto: Facebook

Al cierre de esta verificación, una de las publicaciones con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde registra 254.000 visualizaciones, 5.500 ‘Me gusta’ y 1.200 comentarios. Además, la publicación ha sido compartida más de 2.300 veces.

Publicación con mayor alcance. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Sin embargo, el video viral no corresponde a ese momento. Una búsqueda inversa y el análisis visual del registro permitieron identificar que las imágenes corresponden a una protesta ocurrida en Albania. Elementos como el cintillo que aparece en el video permitieron ubicar el lugar donde ocurrieron los hechos, mientras que la placa del vehículo también evidencia que no se trata de una matrícula peruana.

Frame del video con la ubicación. (Tiranë, Albania). Foto: Facebook

Las protestas se desarrollaron en Albania. Foto: Facebook

Además, la comparación entre la versión viral y el registro original permitió comprobar que el audio fue alterado. La expresión “¡Basura, corrupta, mafiosa!” no forma parte del audio original de las imágenes. Una búsqueda del fragmento permitió localizarlo en un registro grabado en las afueras de un concierto de Soda Stereo realizado en Lima, por lo que esta expresión fue incorporada posteriormente al video.

Video con el audio original. Foto: Facebook

Durante su visita a Tacna, Keiko Fujimori sí recibió muestras de rechazo por parte de algunas personas y una persona le lanzó un huevo. Este hecho fue registrado e informado por La República. No obstante, las imágenes que circulan en la publicación viral no corresponden a ese episodio, sino a una protesta ocurrida en Albania.

Nota de La República. Foto: La República

Por lo tanto, aunque Keiko Fujimori sí fue objeto de rechazo durante su visita a Tacna y recibió un huevazo, el video viral no registra ese momento. Las imágenes corresponden a una protesta ocurrida en Albania y el audio fue manipulado con la incorporación de una grabación ajena al registro original.

Conclusión

En redes sociales circuló un video presentado como si mostrara el rechazo que recibió Keiko Fujimori durante su visita a Tacna. Sin embargo, una búsqueda inversa y el análisis de las imágenes permitieron comprobar que el registro corresponde a una protesta ocurrida en Albania. Además, el audio fue manipulado con la incorporación de la expresión “¡Basura, corrupta, mafiosa!”, tomada de una grabación realizada en las afueras de un concierto de Soda Stereo en Lima. Por tanto, aunque Fujimori sí recibió muestras de rechazo y fue alcanzada por un huevazo durante su visita a Tacna, el video viral no corresponde a ese episodio.