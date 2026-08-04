Esta imagen no corresponde a la juramentación de Juan Sheput como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo: fue generada con inteligencia artificial

LO FALSO:

Se ha difundido una imagen de Juan Sheput tendido en el piso durante su acto de juramentación como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

LO VERDADERO:

La imagen viralizada presenta inconsistencias, como la ausencia del fajín ministerial de Sheput, su postura ante la juramentación, alteraciones en los rasgos faciales de Fujimori y en el color de su calzado. En la transmisión oficial del acto, esto luce diferente.

Un análisis con las herramientas Sightengine, TruthScan y Hive Moderation indicó que existe una probabilidad mayor a 92% de que el material haya sido creado con inteligencia artificial.

En el contexto de la reciente juramentación de los nuevos integrantes del Consejo de Ministros, se difundió en redes sociales, como Facebook y X (antes Twitter), una imagen que supuestamente mostraba a Juan Sheput en su juramentación como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. En la escena, aparecía tendido en el piso frente a la presidenta Keiko Fujimori.

Imagen viralizada en redes sociales. Foto: Facebook

Sin embargo, se detectaron algunas inconsistencias que pusieron en duda la autenticidad del material. Entre ellas, que Sheput no llevaba su fajín ministerial, como correspondería durante una ceremonia de juramentación, y el rostro atribuido a Fujimori presentaba rasgos que no coincidían con su apariencia real.

Inconsistencias detectadas en la foto. Foto: Facebook

Se realizó una comparación con la transmisión oficial de la ceremonia de juramentación emitida por TV Perú y se confirmó que las inconsistencias no aparecen en el acto real: Sheput sí portaba su fajín ministerial, Fujimori mantenía sus rasgos físicos habituales y, además, se encontró que el calzado que ella utilizaba era de color crema, no azul, como también se presentó en el viral.

Asimismo, Sheput nunca se tendió en el suelo durante el desarrollo del acto protocolar.

Comparación #1. Foto: Facebook / TV Perú | Composición: LR

Comparación #2. Foto: Facebook / TV Perú | Composición: LR

Comparación #3. Foto: Facebook / Andina / TV Perú | Composición: LR

Comparación #4. Foto: Facebook / TV Perú | Composición: LR

Como parte de la verificación, la imagen también fue analizada con las plataformas de detección de inteligencia artificial Sightengine, TruthScan y Hive Moderation, las cuales indicaron posibilidades del 99%, 96% y 92,9%, respectivamente, de que haya sido generada con esta tecnología.

Análisis de la imagen con Sightengine. Foto: Sightengine

Análisis de la imagen con TruthScan. Foto: TruthScan

Análisis de la imagen con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Por lo mencionado en líneas anteriores, se corrobora que la imagen no corresponde a un hecho real.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se difundió una imagen que supuestamente mostraba a Juan Sheput durante su juramentación como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo frente a Keiko Fujimori. Sin embargo, se detectaron inconsistencias que pusieron en duda su autenticidad, como la ausencia de su fajín ministerial o las alteraciones en los rasgos faciales de Fujimori. Al contrastar el material con la transmisión oficial de la juramentación, dichos detalles no aparecen. Por otro lado, este fue analizado con las herramientas Sightengine, TruthScan y Hive Moderation, las cuales arrojaron probabilidades mayores al 92% de que haya sido generado con inteligencia artificial.