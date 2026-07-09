Es falso que este video muestre el hallazgo de dinero “entre los escombros de una vivienda colapsada por los terremotos de Venezuela”

LO FALSO:

Se ha viralizado un clip del hallazgo de dinero entre los escombros de una vivienda colapsada por los terremotos ocurridos en Venezuela.

LO VERDADERO:

El material original data de julio del 2025 y fue publicado por una cuenta encargada de la búsqueda y restauración de objetos.

En redes sociales se ha difundido un video —y capturas de pantalla— en el que una persona se graba mientras aparentemente encuentra una gran cantidad de dólares en una zona lodosa. Según usuarios, esto corresponde a dinero hallado entre los escombros de una vivienda en La Guaira, Venezuela, destruida por los últimos terremotos.

Descripciones asociadas a las publicaciones. Fotos: Facebook / Instagram

Para verificar el origen del material, se realizó una búsqueda inversa con Google Lens. Esta permitió localizar una publicación del medio dominicano ‘Noticias Pimentel’, que compartió el mismo video el 3 de agosto de 2025. Sin embargo, aclaró que se desconocía el lugar y la fecha en que fue grabado.

Resultados de la primera búsqueda con Google Lens. Foto: Instagram

A partir de ese video, que se encontraba en mayor resolución, se efectuó una nueva búsqueda inversa con distintos fotogramas. Así se encontró un video publicado en TikTok en el que dos personas aparecen buscando objetos entre la basura y en una zona con barro. Aunque se trataba de una grabación diferente, la mano de una de las personas —filmada en primera persona— presentaba características muy similares a la que aparece en el video viral. Tenía la misma contextura, el mismo color de piel e, incluso, el mismo reloj.

Debido a esa coincidencia, se revisó la cuenta de TikTok donde estaba publicado ese segundo video, llamada 'Galaxy Restore', para comprobar si pertenecía al mismo creador. La respuesta fue positiva.

Video permitió encontrar la cuenta de TikTok. Foto: TikTok

El video original, sin ediciones, fue publicado el 28 de julio de 2025. Su descripción únicamente señala que muestra una “pila de 690.000 dólares”. En ningún momento se indica dónde fue grabado el video ni que el dinero haya sido encontrado tras un terremoto. Tampoco se especifica si el hallazgo fue real o si forma parte del contenido que produce la cuenta, la cual suele publicar videos en los que sus creadores buscan objetos y luego los restauran.

Video original. Fotos: TikTok

Por lo mencionado en líneas anteriores, es incorrecto afirmar que el viral muestra dinero encontrado entre los restos de una vivienda destruida por los terremotos ocurridos en Venezuela.

Conclusión

En síntesis, es falso que un video difundido en redes sociales muestre dinero encontrado entre los restos de una vivienda destruida por los terremotos en Venezuela. La grabación original fue publicada el 28 de julio de 2025 y forma parte del contenido de una cuenta dedicada a mostrar supuestos hallazgos y la restauración de objetos.