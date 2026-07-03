Este video no muestra el colapso de un edificio como consecuencia de los últimos terremotos en Venezuela: en realidad, data de 2023 y fue grabado en Turquía

LO FALSO:

Clip difundido en redes sociales muestra el colapso de un edificio como consecuencia de los últimos terremotos en Venezuela.

LO VERDADERO:

Una verificación mediante búsqueda inversa permitió encontrar el material original, que en realidad registró los daños provocados por el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió Sanliurfa, Turquía, en febrero de 2023. Medios como Canal N e Infobae informaron sobre el hecho en aquel momento.

En plataformas como Facebook e Instagram se ha difundido un video que supuestamente muestra el colapso de un edificio como consecuencia de los recientes terremotos ocurridos en Venezuela. Sin embargo, una búsqueda inversa con Google Lens confirmó que el contenido no es reciente y tampoco fue grabado en el mencionado país.

Capturas de pantalla del viral. Foto: Facebook

Entre los resultados figura una nota de Canal N (6 de febrero de 2023), en la que se utiliza el mismo video para informar sobre el terremoto de magnitud 7,8 que afectó el sur de Turquía y parte del norte de Siria. Según la publicación, las imágenes muestran el momento en que varios edificios colapsan en la ciudad de Sanliurfa, una de las más afectadas por el sismo.

Búsqueda inversa con Google Lens permitió encontrar nota de Canal N en 2023. Foto: Facebook

Nota de Canal N que muestra el video difundido actualmente en redes. Foto: Canal N

De forma complementaria, una búsqueda en Google con las palabras clave 'derrumbe', 'edificios', 'terremoto', 'Turquía' y '2023' permitió encontrar otras fuentes que coinciden en el origen del video. Una de ellas fue esta nota de Infobae (5 de febrero de 2023), que también difunde el registro y añade otro ángulo del mismo hecho. En su cobertura se explica que el terremoto provocó varias réplicas de gran intensidad, lo que causó daños severos en infraestructura y miles de víctimas.

Búsqueda en Google con palabras clave. Foto: Google

Nota de Infobae que muestra el video difundido actualmente en redes. Foto: Infobae

En conjunto, ambas notas permiten confirmar que el video no tiene relación con los terremotos de Venezuela, sino que corresponde a un evento sísmico ocurrido en Turquía en 2023.

Conclusión

En síntesis, es falso afirmar que el video de un derrumbe que circula en redes sociales está asociado a los recientes terremotos en Venezuela: en realidad, no es reciente ni corresponde a ese país. Tras una verificación mediante búsqueda inversa, se confirmó que pertenece al terremoto de magnitud 7,8 ocurrido en Turquía en febrero de 2023, específicamente en la ciudad de Sanliurfa, como reportaron medios como Canal N e Infobae en su momento.