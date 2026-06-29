LO FALSO:

A causa de los recientes terremotos ocurridos en Venezuela, se ha roto una tubería en el barrio El Cafetal, Baruta, en Caracas.

LO VERDADERO:

Una búsqueda inversa permitió encontrar que el incidente sí ocurrió en dicha zona, pero en mayo de 2026, cuando se produjo una falla en la infraestructura del sistema hídrico Tuy II.

En redes sociales se ha difundido un video que muestra la rotura de una tubería en el barrio El Cafetal, Baruta, Caracas, y que ha sido atribuido a los recientes terremotos ocurridos en Venezuela.

Descripción atribuida al hecho. Foto: Redes sociales

A pesar de la narrativa viralizada, una verificación basada en la búsqueda inversa del material y revisión de palabras clave en Google permitió encontrar reportes de medios locales, como El Diario, Primicia y El Nacional, en los que se indica que el incidente ocurrió el 30 de mayo de 2026, semanas antes de los terremotos. Ese día se registró la rotura de una tubería matriz de 72 pulgadas del sistema hídrico Tuy II, ubicada en la avenida principal de El Cafetal, a la altura de la urbanización Santa Sofía, en el municipio Baruta, estado Miranda.

El hecho provocó inundaciones, afectaciones al tránsito vehicular y la suspensión del suministro de agua, especialmente en los sectores Lomas del Mirador, Las Mesetas y Santa Inés de El Cafetal.

Noticia presentada por El Diario. Foto: El Diario - Instagram

Noticia presentada por Primicia. Foto: Primicia - Página web

Noticia presentada por El Nacional. Foto: El Nacional - Facebook

La situación fue confirmada por el entonces concejal del municipio Baruta, Luis Aguilar, quien en una publicación vía redes sociales (Instagram y X) informó sobre la afectación y la presencia de equipos de Hidrocapital en la zona para atender la avería. Además, el alcalde de Baruta, Darwin González, también se pronunció sobre el hecho y aportó más detalles sobre la magnitud de la rotura.

Luis Aguilar vía Instagram. Foto: Luis Aguilar

Darwin González vía X. Foto: Darwin González

Por lo mencionado en líneas anteriores, se constata que el video viral corresponde a un evento pasado, no está relacionado con los sismos ocurridos días atrás en Venezuela.

Conclusión

En síntesis, es falso afirmar que el video de la rotura de una tubería en El Cafetal, Baruta, Caracas, esté vinculado a los recientes terremotos ocurridos en Venezuela. En realidad, el material corresponde a un hecho previo registrado el 30 de mayo de 2026, cuando se produjo una falla en la infraestructura del sistema hídrico Tuy II en la mencionada zona.