LO FALSO:

A causa de los recientes terremotos ocurridos en Venezuela, se registró una explosión en una estación en el Metro de Caracas.

LO VERDADERO:

Se detectaron inconsistencias en el clip, como la presencia de personas con cubrebocas, lo que sugirió que no se trataba de un hecho actual.

Una búsqueda inversa permitió encontrar que el incidente ocurrió en septiembre de 2021, cuando la rotura de una banda de freno de un tren provocó una explosión en una estación del Metro de Caracas.

Un video viral en redes sociales muestra una explosión en una estación del Metro de Caracas, en Venezuela. Algunos usuarios afirman que ocurrió como consecuencia de los sismos registrados días atrás en el país.

Descripciones asociadas al video. Capturas: Facebook

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Facebook y supera las 609.000 reproducciones, 6.800 reacciones, 198 comentarios y 1.600 compartidos.

Publicación con más alcance en redes sociales. Capturas: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Al revisar el video con mayor detalle, se observó que varias de las personas que aparecían huyendo de la estación utilizaban cubrebocas, un elemento de uso frecuente durante la pandemia del COVID-19, lo que sugirió que no se trataba de un hecho actual. Por tal motivo, se realizó una búsqueda inversa del material para verificar su origen.

Un par de fotogramas del video. Capturas: Facebook

Con ello, se comprobó que el incidente sí ocurrió en el Metro de Caracas, pero no guardaba relación con los recientes terremotos. En realidad, se trató de un hecho de septiembre de 2021.

En su momento, medios como El Diario (Venezuela) e Infobae informaron que la explosión se produjo debido a una falla mecánica en un tren del sistema de transporte: se rompió una banda de freno de uno de los vagones cuando este ingresaba a la estación Los Dos Caminos. Esta provocó una fuerte explosión, humareda y el desalojo preventivo de los pasajeros, lo cual fue grabado por otros usuarios.

Noticia presentada por El Diario. Foto: El Diario - Facebook

Noticia presentada por Infobae. Foto: Infobae - Página web

Por tanto, es falso afirmar que el video muestra una explosión reciente en el Metro de Caracas a causa de los terremotos ocurridos en Venezuela. En realidad, corresponde a un incidente ocurrido en septiembre de 2021, cuyo origen fue una falla mecánica en uno de los trenes.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se viralizó un video en el que se observa una explosión en el Metro de Caracas, en Venezuela, atribuida por algunos usuarios a los sismos registrados en el país el pasado 24 de junio. Sin embargo, esta narrativa es falsa.

Al revisar el material se constató que varias personas utilizaban cubrebocas, lo que dio indicios de no tratarse de un hecho reciente. Una búsqueda inversa confirmó que el video corresponde a un incidente ocurrido en septiembre de 2021 en la estación Los Dos Caminos, del mismo metro. Según reportes de El Diario e Infobae, la explosión fue causada por la rotura de una banda de freno de un tren, lo que provocó humo y el desalojo de pasajeros.