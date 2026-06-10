En el contexto del conteo oficial de la segunda vuelta presidencial de 2026, en redes sociales circula una imagen que presenta supuestos resultados oficiales al 100% del voto en el extranjero de este proceso. Sin embargo, el conteo oficial aún no ha concluido y, en las zonas donde ya se ha completado, los resultados difieren de los difundidos en la publicación.

Publicación falsa difunde supuestos resultados oficiales del voto en el extranjero de la segunda vuelta electoral de 2026.

La publicación fue difundida ampliamente en Facebook. El post con mayor alcance supera los 8.100 "me gusta", 814 comentarios y más de 716 compartidos.

Conteo oficial de la segunda vuelta presidencial 2026 aún continúa en proceso

La segunda vuelta electoral presidencial de 2026 tuvo lugar el domingo 7 de junio, en la que se enfrentaron Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Desde las 5.00 p. m. de aquel día, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso a disposición de la ciudadanía la plataforma de resultados de la Segunda Elección Presidencial 2026, que permite consultar en tiempo real los resultados oficiales de los comicios a nivel nacional, desagregados por región, provincia y distrito, así como los correspondientes al voto en el extranjero.

Durante el proceso de cómputo, las actas se clasifican en tres categorías: actas contabilizadas, que no presentan observaciones y se incorporan directamente al resultado; actas enviadas al Jurado Electoral Especial (JEE), también denominadas actas observadas, que contienen inconsistencias o errores y deben ser evaluadas por este órgano; y actas pendientes, que aún se encuentran en proceso de recepción, verificación o digitación. Esta clasificación permite ordenar el flujo del escrutinio entre la ONPE, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y los JEE, y también explica por qué el conteo oficial es progresivo y no inmediato, ya que depende de la revisión y resolución de las actas observadas conforme a criterios legales y técnicos.

El JEE es el órgano encargado de resolver dichas actas observadas cuando la ONPE no puede contabilizarlas por presentar errores materiales, como datos ilegibles, falta de firmas, cifras inconsistentes o información incompleta. Estas actas permanecen fuera del cómputo oficial hasta que el JEE emite una resolución sobre su validez, la cual puede ser apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo que puede ampliar los plazos antes de su incorporación final al conteo.

En una entrevista difundida el 7 de junio de 2026 en el canal oficial de YouTube del JNE, su presidente, Roberto Burneo, señaló que los resultados definitivos serán proclamados en un plazo aproximado de 30 días. "Invocamos a la ciudadanía a esperar con responsabilidad los resultados. Finalmente, es el Jurado Nacional de Elecciones quien proclama los resultados finales luego de todos los procedimientos establecidos. Hemos estimado un plazo máximo de 30 días para emitirlos", indicó.

Al 10 de junio de 2026, a las 3.00 p. m., fecha en que se elaboró esta verificación, Verificador de La República constató, a través de la plataforma oficial de la ONPE, que el conteo de votos se encontraba al 97.884% de actas contabilizadas, mientras que en el extranjero se había procesado el 83.602% del total.

De este modo, se desmiente la versión de la imagen que motivó esta verificación, la cual afirmaba que el conteo del voto en el extranjero había concluido en su totalidad.

Resultados de países que ya han culminado al 100% su votación en el extranjero no coinciden con la publicación viral

Si bien el conteo del voto en el extranjero aún no ha concluido al 100%, existen países donde la totalidad de las actas ya ha sido procesada. Entre ellos se encuentran Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Grecia, Hungría, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Rusia y Nueva Zelanda.

Al contrastar los resultados oficiales de estos países, donde el cómputo ya había finalizado, con los porcentajes difundidos en la publicación viral, se constató que ninguno coincide con las cifras atribuidas a los candidatos. Esto evidencia que los datos presentados en la imagen no corresponden a los resultados oficiales del voto en el extranjero.

País Porcentaje de conteo oficial de la ONPE Porcentaje de Publicación falsa Dinamarca Keiko Fujimori: 53.165%

Roberto Sánchez: 46.835 Keiko Fujimori: 83.4%

Roberto Sánchez: 16.6% Finlandia Keiko Fujimori: 50%

Roberto Sánchez: 50% Keiko Fujimori: 82.9%

Roberto Sánchez: 17.1% Luxemburgo Keiko Fujimori: 52.349%

Roberto Sánchez: 47.651% Keiko Fujimori: 81.7%

Roberto Sánchez: 18.3% Grecia Keiko Fujimori: 53.659%

Roberto Sánchez: 46.341% Keiko Fujimori: 78.9%

Roberto Sánchez: 21.1% Hungría Keiko Fujimori: 62.637%

Roberto Sánchez: 37.363% Keiko Fujimori: 79.3%

Roberto Sánchez: 20.7% Irlanda Keiko Fujimori: 49.254%

Roberto Sánchez: 50.746% Keiko Fujimori: 81.1%

Roberto Sánchez: 18.9% Noruega Keiko Fujimori: 43.103%

Roberto Sánchez: 56.897% Keiko Fujimori: 83.8%

Roberto Sánchez: 16.2% Polonia Keiko Fujimori: 58.667%

Roberto Sánchez: 41.333% Keiko Fujimori: 79.8%

Roberto Sánchez: 20.2% República Checa Keiko Fujimori: 54.667%

Roberto Sánchez: 45.333% Keiko Fujimori: 80.1%

Roberto Sánchez: 19.9% Rumanía Keiko Fujimori: 61.702%

Roberto Sánchez: 38.298% Keiko Fujimori: 79.1%

Roberto Sánchez: 20.9% Rusia Keiko Fujimori: 38.710%

Roberto Sánchez: 61.290% Keiko Fujimori: 81.2%

Roberto Sánchez: 18.8% Nueva Zelanda Keiko Fujimori: 67.063%

Roberto Sánchez: 32.937% Keiko Fujimori: 88.7%

Roberto Sánchez: 11.3%

Conclusión:

Es falso que la imagen viral muestre los resultados oficiales al 100% del voto en el extranjero de la segunda vuelta presidencial de 2026. La revisión de la plataforma oficial de la ONPE realizada por Verificador de La República confirmó que, al momento de esta verificación, el procesamiento de las actas en el extranjero aún no había concluido, por lo que no existían resultados finales de ese ámbito electoral.

Asimismo, la comparación entre los datos difundidos en la publicación y los resultados oficiales de los países donde el conteo ya había culminado al 100% evidenció que las cifras no coinciden. Esto demuestra que los porcentajes atribuidos a los candidatos no corresponden a los resultados oficiales del voto en el extranjero.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsAppVerificador LR.