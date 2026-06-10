Durante el conteo oficial de votos de la segunda vuelta electoral de 2026, realizada el 7 de junio entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, y tras la difusión de los conteos rápidos de Ipsos y Datum, que mostraban un empate técnico entre ambos candidatos, comenzó a circular en redes sociales la versión de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había anunciado una tercera vuelta electoral para el 12 de julio de 2026 a raíz del ‘empate técnico’.

Sin embargo, la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Elecciones establecen que la elección presidencial se realiza en una primera vuelta y, de ser necesario, en una segunda vuelta, cuando ningún candidato alcanza más de la mitad de los votos válidos.

Publicación falsa que anuncia una supuesta tercera vuelta electoral para el 12 de julio de 2026.

La publicación se volvió viral en Facebook, donde el post de mayor alcance superó las 6.300 reacciones, 2.900 comentarios y 2.700 compartidos.

Constitución Política del Perú solo establece primera y segunda vuelta en las elecciones presidenciales

Las elecciones presidenciales en el Perú se rigen por la Constitución Política del Perú. El artículo 111 establece que el candidato es elegido si obtiene más de la mitad de los votos válidos. De no alcanzarse ese resultado, se convoca a una segunda vuelta entre los dos aspirantes con mayor votación.

El artículo 111, titulado ‘Elección del Presidente de la República’, establece textualmente lo siguiente:

“El Presidente de la República se elige por sufragio directo. Es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos. Los votos viciados o en blanco no se computan. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección, dentro de los treinta días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, entre los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas. […]”, se lee en la Carta Magna.

Artículo 111 de la Constitución Política del Perú

En la misma línea, la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), en sus artículos 17 y 18, desarrolla este procedimiento y también establece que, si ningún candidato supera la mayoría absoluta en una primera vuelta, se convoca a una segunda vuelta dentro de los 30 días siguientes entre los dos más votados.

Artículo 17 y 18 de la Ley Orgánica de Elecciones

Verificador de La República consultó a Michell Samaniego, abogado especialista en temas electorales, quien señaló que, de acuerdo con la Constitución y la legislación electoral peruana, no existe la figura de una tercera vuelta presidencial. El especialista explicó que el marco normativo peruano únicamente contempla una primera y una segunda vuelta para la elección del presidente de la República. Asimismo, destacó que la posibilidad de un empate exacto entre dos candidatos en un balotaje de segunda vuelta es extremadamente remota.

Respecto de la versión que atribuía a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) una supuesta convocatoria a una tercera vuelta debido al empate técnico reportado por las encuestadoras Ipsos y Datum, Samaniego precisó que dicha afirmación carece de sustento legal.

“Queda totalmente descartado que la ONPE actúe frente a un ‘empate técnico’ reportado por las encuestadoras privadas y, a partir de ello, convoque a una tercera vuelta, pues esta no está prevista en la ley. Además, los organismos electorales actúan sobre la base de actas y cifras oficiales”, señaló el especialista.

No obstante, Samaniego mencionó que la legislación electoral sí contempla mecanismos para resolver empates en otros tipos de elecciones.

“Para la elección del Congreso, los artículos 30 y 31 de la LOE, así como para las elecciones municipales en la Ley de Elecciones Municipales, sí establecen el sorteo en caso de empate, algo que ya ha ocurrido. En esos casos, los organismos electorales actúan conforme a lo previsto por la ley”.

ONPE: “Es falso que se realizará una tercera vuelta”

A través de un comunicado, la ONPE desmintió la versión difundida en redes sociales sobre una supuesta tercera vuelta electoral prevista para el 12 de julio. La entidad precisó que la ley no contempla una etapa adicional luego de la segunda vuelta.

ONPE desmiente la versión de que se realizará una tercera vuelta electoral este 12 de julio.

Conclusión:

Es falso que la ONPE haya anunciado una tercera vuelta electoral para el 12 de julio de 2026 debido al "empate técnico" reportado por las encuestadoras Ipsos y Datum durante el conteo de la segunda vuelta presidencial. La Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Elecciones establecen que la elección presidencial contempla únicamente una primera y una segunda vuelta, no contempla una instancia adicional. Asimismo, el abogado especialista en temas electorales Michell Samaniego precisó que la legislación peruana no reconoce la figura de una tercera vuelta presidencial y que los organismos electorales actúan sobre la base de actas y resultados oficiales, no de conteos rápidos o proyecciones de encuestadoras privadas. En la misma línea, la ONPE desmintió públicamente la información viral y reiteró que la normativa vigente no contempla una etapa electoral posterior al balotaje.

Por ello, Verificador de La República califica la versión viral como falsa.

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