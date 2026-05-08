Son imprecisos los datos que brindó Hernando Cevallos, de Juntos por el Perú, de peruanos que viven en pobreza

LO IMPRECISO:

Según Hernando Cevallos, de Juntos por el Perú, el 30% de la población peruana vive en situación de pobreza y el 14% en extrema pobreza.

LO VERDADERO:

El último informe sobre la evolución de la pobreza monetaria del INEI, publicado en mayo del 2026, indica que el 25,7% de la población peruana vivía en situación de pobreza al cierre del 2025. De estos, 21% eran pobres no extremos y 4,7%, pobres extremos.

En una reciente entrevista, Hernando Cevallos, excandidato al Senado de Juntos por el Perú, afirmó: “El 30% de la población peruana vive en pobreza… El 14% de la población peruana vive en pobreza extrema”. Sin embargo, estas cifras no coinciden con los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), organismo técnico especializado encargado de generar y supervisar las estadísticas oficiales del país.

De acuerdo con el informe 'Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria, 2016-2025', difundido en mayo del 2026 por el INEI, la pobreza monetaria afectó a 25,7% de la población peruana durante el 2025. De esta, 21% vivía en situación de pobreza no extrema y 4,7%, en pobreza extrema.

Incidencia de la pobreza monetaria en el 2025: 21% pobres no extremos y 4,7 pobres extremos. Fuente: INEI

Incluso si se consideran las cifras oficiales correspondientes al 2024, publicadas en mayo del 2025 y las más recientes hasta el momento en que se realizó la entrevista, las declaraciones de Cevallos continúan siendo imprecisas. Ese año, la pobreza monetaria nacional afectó a 27,6% de ciudadanos, de los cuales 22,1% eran pobres no extremos y 5,5%, pobres extremos.

Se trató de "cifras aproximadas", según excandidato al Senado

En conversaciones con Verificador de La República, Cevallos aseguró que los datos que brindó para el programa "fueron cifras aproximadas". Sin embargo, esto no fue aclarado durante la charla con los periodistas.

Posteriormente, indicó: “La pobreza 2024 es 27.6”, “La pobreza en area rural 35.5%”, “Pobreza extrema en área rural 2024 15.5%” y “En el 2025 14.1%”. Si bien algunos porcentajes coinciden con los registrados por el INEI, Cevallos mezcla información de dos informes —y sus respectivas notas de prensa—: 'Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria, 2015-2024', que abarca datos del 2024 y fue compartido el 8 de mayo del 2025, y 'Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria, 2016-2025', que incluye datos del 2025 y fue publicado el 5 de mayo del 2026, cinco días después de su aparición en el programa. En otras palabras, esta última no es una fuente que haya sido difundida antes de la entrevista.

Adicionalmente, parte de sus descargos no corresponde a las afirmaciones realizadas durante la transmisión, pues allí se refirió a la pobreza y la pobreza extrema a nivel nacional, no al área rural.

Conclusión

En síntesis, el excandidato al Senado de Juntos por el Perú, Hernando Cevallos, indicó en una reciente entrevista que el 30% de peruanos vive en pobreza y el 14% en pobreza extrema. Sin embargo, un informe del INEI, con datos del 2025, señala que el porcentaje más reciente de pobreza en el país fue de 25,7%, conformado por 21% de pobres no extremos y 4,7% de pobres extremos.

Verificador de La República se comunicó con el político, quien inicialmente aseguró que se trató de "cifras aproximadas". Luego, sustentó su posición con porcentajes de informes de años distintos del INEI y también incluyó cifras sobre pobreza rural que no fueron mencionadas en su declaración inicial.