LO IMPRECISO:

Usuarios en redes sociales afirman que, durante la jornada electoral en el colegio San Marcos de San Juan de Miraflores, se habría realizado la emisión de votos fuera de un aula.

LO VERDADERO:

Según la ONPE, el video viralizado fue sacado de contexto, ya que se trató de una facilidad brindada a una electora con dificultad para desplazarse. Esto se realizó conforme a la Ley N.° 26859, que permite medidas de accesibilidad para el ejercicio del sufragio.

A pesar de ello, la entidad reconoció que fue una omisión en la asistencia no colocar una barrera visual para garantizar el secreto del voto.

En redes sociales circula un video en el que se observa a una ciudadana votando fuera de su aula asignada en un colegio de San Juan de Miraflores, interpretado por usuarios como un 'voto exprés' y una presunta irregularidad. Sin embargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aclaró que el material fue sacado de contexto, pues se trató de una facilidad brindada por discapacidad motora, conforme a la Ley N.° 26859. No obstante, reconoció que no se colocó una barrera visual para garantizar el secreto del voto, lo que implicó una omisión en el procedimiento.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

En Facebook y TikTok se ha difundido el clip de una mujer emitiendo su voto fuera de su aula asignada en el colegio privado San Marcos, en San Juan de Miraflores. Según la descripción del mismo, el hecho habría ocurrido durante el traslado de ánforas y fue interpretado como un 'voto exprés', lo que generó preocupación entre los usuarios ante una posible irregularidad.

Capturas del video viralizado en redes sociales. Foto: Facebook

La publicación con más interacción en Facebook, hasta el momento del cierre de esta nota, obtuvo 64.000 visualizaciones, 1.000 reacciones, 176 comentarios y 1.600 compartidos.

Publicación con mayor interacción en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido compartido en redes sociales

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aclaró que el caso fue sacado de contexto, ya que se trató de una facilidad otorgada a una ciudadana por discapacidad motora.

Además, precisó que estas medidas se aplican en el marco de la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, que establece acciones para garantizar que las personas con discapacidad ejerzan su derecho al sufragio en condiciones de accesibilidad, igualdad y equidad, según los procedimientos establecidos durante la jornada electoral.

No obstante, la entidad reconoció que, con el fin de agilizar la asistencia, no se implementó una barrera visual para resguardar el secreto del voto, lo que constituyó una omisión en el procedimiento.

Respuesta de la ONPE ante los cuestionamientos. Foto: ONPE

Conclusión

En síntesis, se ha difundido un clip de una ciudadana votando fuera de su aula en un colegio de San Juan de Miraflores, interpretado por usuarios en redes sociales como un 'voto exprés' y una presunta irregularidad. No obstante, la ONPE aclaró que se trató de una medida de apoyo por discapacidad motora conforme a la ley, aunque admitió que no se instaló una barrera visual para resguardar la confidencialidad del proceso, lo que constituyó una falla en este.