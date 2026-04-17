Encuesta difundida antes de las Elecciones Generales, que situaba a Belmont, Sánchez y Atencio en los primeros lugares, no tenía respaldo jurídico

LO FALSO:

En una encuesta difundida antes de las Elecciones Generales 2026 se afirmaba que Ricardo Belmont, Roberto Sánchez y Ronald Atencio lideraban la lista de intención de voto a nivel nacional.

LO VERDADERO:

La encuesta no detallaba el nombre de su autor ni poseía ficha técnica, lo que no permitía verificar si contaba con el aval del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El contenido, además, mostraba inconsistencias en la escritura de los nombres de los candidatos.

Días antes de las Elecciones Generales 2026 se difundió en redes sociales un estudio que afirmaba que Ricardo Belmont, Roberto Sánchez y Ronald Atencio lideraban la intención de voto presidencial a nivel nacional. Sin embargo, no especificaba quién era su autor, por lo que no era posible corroborar si pertenecía al Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, carecía de ficha técnica y presentaba inconsistencias en los nombres de los candidatos. Por los motivos mencionados, no contaba con validez legal.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

Una encuesta que circulaba en Facebook días antes de las Elecciones Generales 2026 aseguraba que, tras la segunda fase del debate presidencial, Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos) obtenían los primeros lugares en intención de voto, con 10,5%, 7,1% y 6,9%, respectivamente. Sin embargo, se detectaron algunas inconsistencias en el estudio.

Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más interacción en la plataforma alcanzó las 1.400 reacciones, 654 comentarios y 414 compartidos.

Publicación con mayor interacción en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido viralizado en redes sociales

El estudio no detallaba el nombre de la persona natural o jurídica encargada de su elaboración. Por lo tanto, no se podía verificar si estaba inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado oficial de encuestadoras inscritas y habilitadas para difundir encuestas electorales, cuya publicación está prohibida durante los siete días previos a los comicios.

Además, según el reglamento de dicha entidad, para que un estudio fuera válido debía incluir una ficha técnica con información relevante, como el nombre de la encuestadora, su número de registro, el financiamiento, el tamaño de la muestra, el margen de error y el nivel de confianza, entre otros. Sin embargo, el contenido viralizado no presentó estos datos.

Información requerida por el JNE para validar una encuesta. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Por otro lado, también se detectaron algunas incoherencias en la manera de presentar la información, pues algunos candidatos eran presentados con un nombre y un apellido (‘Ricardo Belmont’, ‘Roberto Sánchez’, ‘Ronald Atencio’, ‘Luis Olivera’, ‘Pablo López Chau’, ‘Keiko Fujimori’ y ‘Yonhy Lescano’); otros solo con los dos apellidos (‘Nieto Montesinos’ en vez de ‘Jorge Nieto’); otros con el apellido incompleto (‘Rafael Lopez’ en vez de ‘Rafael López Aliaga’); y otros con el apellido incorrecto (‘Carlos Fujimori’ en vez de ‘Carlos Álvarez’).

En rojo: candidatos con nombre y apellido. En verde: candidato con nombre y apellido incompleto. En azul: candidato con nombre y apellido incorrecto. En rosa: candidato sin nombre y con ambos apellidos. Foto: Facebook

Por los motivos mencionados en líneas anteriores, el estudio viralizado no tenía validez.

Conclusión

En síntesis, antes de las Elecciones Generales 2026 se compartió en redes sociales una encuesta en la que se indicaba que Ricardo Belmont, Roberto Sánchez y Ronald Atencio ocupaban los primeros lugares en intención de voto presidencial. No obstante, carecía de detalles relevantes como su autor o ficha técnica, lo que no permitía corroborar si pertenecía al Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. Además, presentaba inconsistencias en los nombres de los candidatos. Por tanto, el contenido carecía de autenticidad.

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